नोएडा के थाना फेस-1 की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से गाड़ियां और कीमती सामान का गबन करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपये कीमत का कीमती सामान, तीन कैंटर और एक टाटा इंट्रा वाहन बरामद किया है. यह कार्रवाई मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से की गई.

पुलिस के अनुसार, थाना फेस-1 पुलिस टीम ने शनिवार को सूचना के आधार पर पक्षी विहार अंडरपास के पास से दो अभियुक्तों महफूज खान और अखिलेश को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि पीड़ित महिला की कंपनी इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में डेकोरेशन और तकनीकी उपकरणों का काम करती है. कंपनी में अभियुक्त महफूज खान को ट्रांसपोर्ट सर्विस देने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि अभियुक्त अखिलेश को चालक के रूप में नियुक्त किया गया था.

झूठी कहानी और पहले से रची साजिश

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी की मालकिन के पति की मृत्यु के बाद अभियुक्तों की नीयत खराब हो गई. लालच में आकर दोनों अभियुक्त कंपनी के वाहन और कीमती सामान लेकर फरार हो गए. अभियुक्तों ने 11 दिसंबर 2025 को कंपनी को झूठी सूचना दी कि अज्ञात लोगों ने सामान से भरा ट्रक उनसे छीन लिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने पहले से ही कंपनी के दो कैंटर और एक टाटा इंट्रा वाहन को छिपा दिया था और कंपनी मालिक को यह भी गुमराह किया कि बैंक द्वारा किस्त न चुकाने पर वाहन जब्त कर लिए गए हैं.

करोड़ों का इवेंट उपकरण बरामद, जांच जारी

पुलिस के मुताबिक, अभियुक्त इन वाहनों और कीमती इवेंट उपकरणों को कहीं बेचने की फिराक में थे, लेकिन समय रहते पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें पकड़ लिया. बरामद सामान में एलईडी पैनल, जेबीएल स्पीकर, साउंड मिक्सर, टीवी, एम्प्लीफायर, माइक्रोफोन, लाइटिंग सिस्टम, केबल, प्रोसेसर, पोडियम, स्पीकर स्टैंड समेत बड़ी मात्रा में इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा महंगा तकनीकी सामान शामिल है. गिरफ्तार अभियुक्तों में महफूज खान (29 वर्ष), निवासी अयोध्या और वर्तमान पता दिल्ली, तथा अखिलेश (25 वर्ष), निवासी अमेठी और वर्तमान पता दिल्ली बताया गया है. दोनों के खिलाफ थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस अभियुक्तों से आगे की पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस गबन में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है या नहीं.