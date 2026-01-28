उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया है. मंगलवार को नोएडा से लखनऊ तक कई जिलों में झमाझम बारिश हुई तो कई जगहों पर ओले गिरे, जिससे ठंड बढ़ गई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तो वहीं आगरा, कानपुर से लेकर प्रयागराज तक घने कोहरे की चेतावनी भी दी गई है.

मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार 28 जनवरी को भी राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, सुबह से ही यहां आसमान में आंशिक तौर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है. वहीं 30-40 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान है जिससे सर्दी लोगों को कांपने पर मजबूर कर देगी. वहीं पश्चिमी यूपी में आज कोहरे का अलर्ट दिया गया है.

लखनऊ से नोएडा तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ में बुधवार को आसमान में काले बादलों का डेरा रहेगा. इस दौरान कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती हैं वहीं नोएडा-गाजियाबाद में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी, मौसम विभाग ने अगले तीन दिन में तीन दिन में न्यूनतम तापमान में भी 3-5 डिग्री की गिरावट आने का अनुमान जताया हैं.

मेघ गर्जन और बारिश की चेतावनी

यूपी में आज बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में आज अनेक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और अनेक स्थानों पर बारिश होगी. वहीं रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज और कुशीनगर में कुछ स्थानों पर बारिश की बौछारें पड़ने का अनुमान है.

इन जिलों में कोहरे का अलर्ट

मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज और ललितपुर में आज सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है.

सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, सँभल, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मीरजापुर, वाराणसी, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया और गोरखपुर में भी एक या दो स्थानों पर बूंदाबादी होगी.

अगले तीन दिन 29-31 जनवरी तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. इसके बाद फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है. ऐसे में पहली फरवरी से फिर बारिश होगी.