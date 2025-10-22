हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gorakhpur News: गोरखपुर-नेपाल फोरलेन पर भीषण हादसा, तीन गाड़ियां आपस में टकराई, 2 लोगों की मौत

Gorakhpur News: गोरखपुर-नेपाल फोरलेन पर भीषण हादसा, तीन गाड़ियां आपस में टकराई, 2 लोगों की मौत

UP News: गोरखपुर-नेपाल फोरलेन पर तीन गाड़िया आपस में टकरा गईं. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल बताये जा रहे हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Oct 2025 11:21 PM (IST)
गोरखपुर में मंगलवार (21 अक्टूबर) की रात 10 बजे के करीब गोरखपुर-नेपाल फोरलेन पर तीन गाड़ियां आपस में टकराकर पलट गईं. इस हादसे में कार सवार व्यापारी पुत्र और उसके दोस्‍त की मौत हो गई. व्‍यापारी पुत्र की एक माह पहले सगाई हुई थी. हादसा इतना भयानक था की तीनों वाहनों के परखच्‍चे उड़ गए. इस हादसे में चार अन्‍य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. 

जानकारी के मुताबिक, पीपीगंज थानाक्षेत्र में नेपाल जाने वाले मार्ग पर फोरलेन पर यह हादसा हुआ है. हादसे की वजह ओवरस्‍पीडिंग और ओवरटेकिंग बताई जा रही है. घायलों को कार से निकालकर बीआरडी मेडिकल कालेज ले जाया गया. जहां दो युवकों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान पीपीगंज के व्यापार मंडल के महामंत्री जय प्रकाश वर्मा के बेटे आदर्श वर्मा (22) वर्ष और ओम प्रकाश कन्नौजिया के बेटे रोहन कन्नौजिया (22) के रूप में हुई है.

सड़क हादसे में ये लोग हुए घायल

वहीं इस हादसे में दोनों मृतक के साथ एक्सयूवी कार में सवार राहत और सुभांग तिवारी, दूसरी कार में सवार पीपीगंज के ही डॉ. सिद्धार्थ सिंह और पिकअप चालक डिंपल घायल हुए हैं. बताया गया कि सर्राफा व्‍यापारी व व्‍यापार मंडल के महामंत्री जय प्रकाश वर्मा के बेटे आदर्श वर्मा की एक माह पहले सगाई हुई थी. अगले माह उसकी शादी होनी थी.

ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा

दरअसल, एक्सयूवी कार में सवार होकर चार दोस्त आदर्श वर्मा, रोहन, राहत और सुभांग पीपीगंज जा रहे थे. आदर्श गाड़ी चला रहा था. रास्ते में नयनसर टोल प्लाजा के पहले पीपीगंज की तरफ हैरियर कार से जा रहे डॉ. सिद्धार्थ सिंह की गाड़ी को तेज स्पीड में एक्सयूवी कार ने ओवरटेक किया. हैरियर कार को जैसे ही एक्सयूवी ने तेज स्पीड में ओवरटेक किया है, तभी पीपीगंज की तरफ से गोरखपुर की ओर जा रही पिकअप से एक्सयूवी की सामने से टक्कर हो गई. 

हादसे का CCTV फुटेज आया सामने

इस दौरान पीछे से आ रही हैरियर कार भी उसमे टकरा गई. एक्सयूवी और पिकअप पलट गई. वहीं कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. देर रात घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. आस-पास के लोग चिल्लाते हुए बचाने के लिए आए.  इस दौरान सूचना पर पीपीगंज पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस से बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है.

Published at : 22 Oct 2025 11:17 PM (IST)
Gorakhpur Road Accident UP NEWS Gorakhpur News
Embed widget