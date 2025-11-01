BHU में शुरू हुई तीन दिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सभा, देशभर से पहुंचे 250 विद्वान

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में तीन दिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया जा रहा है. प्रथम दिन 31 अक्टूबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति सहित विभाग के अन्य प्रोफेसर व देश के गणमान्य विद्वानों की मौजूदगी में इसका शुभारंभ किया गया.

इस आयोजन में अलग-अलग विषयों के विद्वान अपने-अपने तथ्य-शोध प्रस्तुत करेंगे. इसके अलावा यदि किसी विषय पर कोई संदेह या स्थिति स्पष्ट नहीं है उसका भी निष्पादन विद्वानों द्वारा किया जाएगा. इस आयोजन में भाग लेने के लिए संस्कृत छात्र उत्साहित हैं.

देश के कोने-कोने से पहुंचें विद्वान करेंगे मंथन

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार BHU के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में तीन दिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया जा रहा है. इसमें कुल 250 विद्वान शामिल हो रहे हैं, जिसमें 35 विद्वान देश के कोने-कोने से पहुंचेंगे. प्राचीन धर्म ग्रंथ भारतीय शास्त्र में संदेह से जुड़े हुए तथ्यों पर पारंपरिक रूप में चर्चा हो रही है और इसका निष्कर्ष भी निकाला जाएगा. विश्वविद्यालय परिसर के एक बड़े हॉल में इसका आयोजन किया जा रहा है जहां पर संस्कृत में विद्वानों द्वारा अपने-अपने तथ्य रखे जा रहे हैं.

दक्षिण से लेकर उत्तर भारत के विद्वानो का मंथन

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अखिल भारतीय शास्त्रार्थ सभा में देश के कोने-कोने से 35 विद्वान पहुंच रहे हैं, जिनके द्वारा शास्त्रों से जुड़े अलग-अलग विषयों पर मंथन किया जा रहा है. जिस भी विषय पर लोगों को संदेह की स्थिति है उस पर चर्चा हो रही है. इस सभा में संस्कृत के छात्र पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहें है.

यही नहीं इस आयोजन के लोगों में काशी के लोगों में भी खासा उत्साह है. वे भी इस तरह के शास्त्रार्थ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं. उनके मुताबिक इससे काशी की विद्वत्ता भी देश और विदेशों तक पहुंच रही है.