60 व्यंजन, 4 मंच और 700 पुलिसकर्मी... संदीप सिंह की रिंग सेरेमनी के लिए शाही तैयारी

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह व उनके भाई सौरभ सिंह की रिंग सेरेमनी को लेकर शाही अंदाज में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा .है जिसकी तैयारियां भी जोर-शोर से चल रही हैं. इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तरह-तरह के व्यंजन को बनाने के लिए पहले से ही हलवाइयों के द्वारा कई दिन पहले से कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था.आज उन व्यंजनों को मेहमानों के लिए परोसा जाना है.

एक लाख से ज्यादा मेहमान इस रिंग सेरेमनी में पहुंचने वाले हैं, वहीं 1000 से ज्यादा वीआईपी मेहमान इस रिंग सेरेमनी में आकर्षण का केंद्र होंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सगाई से लेकर शादी तक के कार्ड वितरित किए गए हैं. आसपास के गांव में मेहमानों को मय परिवार बुलाया गया है.

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बताया जाता है कि संदीप सिंह और मेघना चौधरी की पहली मुलाकात अलीगढ़ के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) में पढ़ाई के दौरान हुई थी. दोनों की पहली तस्वीर लेमन ट्री होटल की बताई जा रही है. इस समारोह के साथ संदीप सिंह के छोटे भाई सौरभ सिंह की सगाई अंतरा त्यागी के साथ भी आयोजित हो रही है.

881 फीट चौड़ा और 1033 फीट लंबा आयोजन स्थल

रामघाट कल्याण मार्ग पर तैयार आयोजन स्थल का आकार करीब 881 फीट चौड़ा और 1033 फीट लंबा बताया गया है. परिसर को मेहमानों की सुविधा के अनुसार अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है. इसमें बैठने, भोजन, ठहरने और आयोजन प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है. पूरे परिसर में चार मंच बनाए गए हैं. इनमें दो मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए हैं. एक मुख्य मंच दोनों भाइयों और उनकी होने वाली जीवनसंगिनियों के लिए तैयार किया गया है, जबकि चौथा मंच वीआईपी मेहमानों के लिए बनाया गया है. वहीं वीआईपी और आम मेहमानों के लिए अलग-अलग प्रवेश, बैठने और भोजन की व्यवस्था की गई है. कैनोपी और बुफे गैलरी भी तैयार की गई हैं.

1 लाख से ज्यादा मेहमानों के भोजन की व्यवस्था, 60 व्यंजनों का मेन्यू

समारोह में करीब 1 लाख से ज्यादा मेहमानों के भोजन की व्यवस्था की गई है. मेन्यू में लगभग 60 तरह के व्यंजन शामिल हैं. इनमें 11 प्रकार की मिठाइयां और 11 तरह की सब्जियां शामिल बताई गई हैं. खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की पसंदीदा कद्दू और आलू की सब्जी भी तैयार की गई है. सामान्य मेहमानों के भोजन के लिए सात किचन बनाए गए हैं, जबकि वीआईपी मेहमानों के लिए अलग किचन की व्यवस्था है. दिल्ली से आए शेफ भोजन तैयार करेंगे. पूरी भोजन व्यवस्था में करीब एक हजार शेफ, सहायक और वेटर लगाए गए हैं.

सजावट में जुटे 500 कर्मचारी, दिल्ली-मुंबई से आए कारीगर

समारोह की सजावट और टेंट का काम मुरादाबाद की एक कंपनी को दिया गया था, जिसने आगे नोएडा की फर्म को जिम्मेदारी सौंपी है. सजावट के लिए दिल्ली, मुंबई और राजस्थान से कारीगर बुलाए गए हैं. करीब 500 कर्मचारी आयोजन स्थल को भव्य रूप देने में जुटे हुए थे.

गर्मी से निजात दिलाने के लिए परिसर में बड़े एयर कंडीशनर, जनरेटर, गोल मेज और मेहमानों की सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं की गई हैं. वीआईपी कॉटेज, ग्रीन रूम, मेडिकल रूम, कंट्रोल एरिया और कर्मचारियों के ठहरने के लिए अलग टेंट बनाए गए हैं.

657 कारों की पार्किंग, ड्राइवरों के लिए अलग टेंट

आयोजन स्थल पर करीब 657 कारों की पार्किंग का इंतजाम किया गया है. ड्राइवरों के लिए लगभग 100×80 फीट का अलग टेंट बनाया गया है. इसके अलावा कर्मचारियों, लेबर और अन्य स्टाफ के लिए भी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं. पूरे परिसर में प्रवेश और निकास के अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं. मंच के आसपास कंट्रोल एरिया और बैरिकेडिंग के साथ फायर सेफ्टी की व्यवस्था भी की गई है.

सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं को न्योता

समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने की संभावना है. इनके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिनेश शर्मा और संतोष गंगवार समेत कई राजनीतिक हस्तियों और विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है.

सगाई समारोह में मशहूर गायक कैलाश खेर अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगे. उनके कार्यक्रम के लिए मंच पर विशेष इंतजाम किए गए हैं. समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे. हवाई मार्ग से आने वाले विशिष्ट मेहमानों के लिए धनीपुर हवाई पट्टी को मुख्य केंद्र बनाया गया है. इसके अलावा रामघाट रोड स्थित पीएसी मैदान और ग्लोबल रेजिडेंसी बाईपास पर भी हेलिपैड तैयार किए गए हैं.

सुरक्षा में 700 पुलिसकर्मी, आठ जोन में बांटी व्यवस्था

वीवीआईपी मूवमेंट और बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को आठ जोन में बांटा गया है. एसएसपी नीरज जादौन के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहेगा. सुरक्षा के लिए आसपास के जिलों से तीन अतिरिक्त एएसपी, सात सीओ और करीब 700 निरीक्षक, उपनिरीक्षक व पुलिसकर्मियों की मांग की गई है.



करीब 38 स्थानों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है. वीआईपी लाउंज और विशिष्ट अतिथियों के प्रवेश को नियंत्रित रखा जाएगा. समारोह को देखते हुए भारी वाहनों के लिए अलग-अलग मार्गों पर डायवर्जन की व्यवस्था की गई है. पनेठी फ्लाईओवर, सुमेरा झाल, कमालपुर कट, आगरा चौराहा, अवंतीबाई चौराहा, इगलास, महेशपुर तिराहा, टप्पल-खैर, खैरश्वर चौराहा, दौरऊ मोड़, गभाना, बहारमगढ़ी बंबा तिराहा और बोनर तिराहा समेत कई स्थानों से यातायात को निर्धारित मार्गों पर भेजने की व्यवस्था की गई है.

आयोजन स्थल के आसपास करीब 150 मीटर के दायरे में आने वाले आधा दर्जन स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है. रामघाट कल्याण मार्ग पर संचालित अन्य स्कूलों में भी छुट्टी रखी गई है.

26 नवंबर को दिल्ली में शादी, 27 को रिसेप्शन

संदीप सिंह और मेघना चौधरी के विवाह का कार्यक्रम 26 नवंबर को दिल्ली के द लीला होटल में प्रस्तावित है. वहीं 27 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. इन कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े नेताओं और विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है. इस तरह अलीगढ़ में होने वाला यह सगाई समारोह राजनीतिक, सामाजिक और भव्य आयोजन के लिहाज से खास चर्चा में है.

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