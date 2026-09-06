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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडस्वामी प्रसाद मौर्य बनाएंगे यूपी में तीसरा मोर्चा? पूर्व मंत्री के बयान ने बढ़ाई हलचल

स्वामी प्रसाद मौर्य बनाएंगे यूपी में तीसरा मोर्चा? पूर्व मंत्री के बयान ने बढ़ाई हलचल

स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि है कि यूपी में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है जो बीजेपी को टक्कर देगा.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 06 Sep 2026 09:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सूबे का सियासी माहौल गरमाने लगा है और सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई हैं. पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में यूपी चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी में तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, जो बीजेपी को चुनौती देगा.

रायबरेली में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा सियासी बयान दिया है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि, "उत्तर प्रदेश में जो तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, वह भाजपा को चुनौती देगा और उसे सत्ता से हटाने की कोशिश करेगा."

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स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बोला तीखा हमला

इसके अलावा स्वामी प्रसाद ने पीडीए की परिभाषा को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि है कि अखिलेश यादव खुद पीडीए को समझ नहीं पाए हैं और जब-जब बैठक करते हैं, तब-तब पीडीए की परिभाषा बदल देते हैं.

अखिलेश PDA को खुद नहीं समझ पाए- स्वामी प्रसाद मौर्य

रायबरेली में मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि, "पीडीए का नारा देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद अब तक पीडीए को समझ नहीं पाए हैं. वह जहां भी बैठक करते हैं, पीडीए की परिभाषा हर बार बदल जाती है. जब कोई नेता भ्रमित होता है, तो वह जनता को स्पष्ट संदेश नहीं दे पाता है. इसलिए, समाजवादी पार्टी भाजपा को नहीं हरा सकती है."

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय बाकी रह गया है, ऐसे में अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी तेज होने लगा है. फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सियासी खेमे में हलचल मच गई है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 06 Sep 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Swami Prasad Maurya UP NEWS
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