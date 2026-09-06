Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमरीजों की सेवा के लिए मशहूर पद्मश्री प्रो. टीके लहरी से मारपीट! BHU में हड़कंप

मरीजों की सेवा के लिए मशहूर पद्मश्री प्रो. टीके लहरी से मारपीट! BHU में हड़कंप

BHU ICU में भर्ती पद्मश्री प्रो. टीके लहरी ने विभागीय एसोसिएट प्रोफेसर पर गाली-गलौज और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच शुरू की गई है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 06 Sep 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी स्थित बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में लंबे समय से आईसीयू में भर्ती पद्मश्री प्रो. टीके लहरी से मारपीट हुई है. उन्होंने विभाग के ही एक एसोसिएट प्रोफेसर पर मारपीट और दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है. मामले की शिकायत सामने आने के बाद बीएचयू प्रशासन ने जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया है.

प्रो. टीके लहरी चिकित्सा जगत में मरीजों के प्रति समर्पण और नियमितता के लिए जाने जाते हैं. बताया जाता है कि जब वह बीएचयू परिसर से गुजरते थे तो उनकी नियमित दिनचर्या को देखते हुए लोग अपनी घड़ी तक मिला लिया करते थे. लंबे समय तक मरीजों की सेवा में सक्रिय रहने के कारण उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में अलग पहचान बनाई.

यह भी पढ़ें- 'सपा और RJD की राजनीतिक कुंडली...', केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला

एसोसिएट प्रोफेसर पर थप्पड़ मारने का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, प्रो. लहरी पिछले कई महीनों से बीएचयू के कार्डियोथोरेसिक विभाग की आईसीयू में भर्ती हैं. आरोप है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अरविंद पांडे ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की. शिकायत के मुताबिक, उन्हें थप्पड़ भी मारा गया. घटना के बाद सामने आई तस्वीर में प्रो. लहरी के चेहरे और आंख के आसपास चोट के निशान दिखाई देने का दावा किया गया है.

1 सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायत

बताया गया है कि मामले को लेकर 1 सितंबर को ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत में मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, शिकायत के बाद अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. मामले की वास्तविकता जानने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है, जो उपलब्ध तथ्यों और चिकित्सकीय स्थिति का परीक्षण करेगा.

IMS निदेशक ने ICU पहुंचकर जाना हाल

मामला सामने आने के बाद बीएचयू अस्पताल प्रशासन भी सक्रिय हुआ. बीएचयू IMS के निदेशक ने आईसीयू पहुंचकर प्रो. लहरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली. वहीं, उनके समर्थन में सामने आए लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. बीएचयू प्रशासन की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर किए जाने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- सहारनपुर में गिराई गई मस्जिद के नीचे मिला कुआं, इतिहास को लेकर उठे सवाल

Published at : 06 Sep 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Varanasi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा विधायक को अपने ही बूथ अध्यक्ष की ‘पसंद’ नागवार! मारपीट के आरोप...
सपा विधायक को अपने ही बूथ अध्यक्ष की ‘पसंद’ नागवार! मारपीट के आरोप...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद पर फिर भड़के ओवैसी, कहा- 'CM योगी को भुगतना पड़ेगा...'
सहारनपुर मस्जिद पर फिर भड़के ओवैसी, कहा- 'CM योगी को भुगतना पड़ेगा...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद: ओवैसी के बयान पर साक्षी महाराज का पटवार- 'वे कभी...'
सहारनपुर मस्जिद: ओवैसी के बयान पर साक्षी महाराज का पलटवार- 'वे कभी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सहारनपुर मस्जिद पर राशिद अल्वी का योगी सरकार पर हमला, उठाए कई सवाल
सहारनपुर मस्जिद पर राशिद अल्वी का योगी सरकार पर हमला, उठाए कई सवाल
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: लगातार 5 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | ABP News
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
PM Modi के SRCC में दिए विपक्ष पर 'फूफा' वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। Congress on PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
इंडिया
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
राघव चड्ढा ने की भारत के डिजिटल मॉडल की तारीफ, बोले - 'देश ने साबित किया...'
राघव चड्ढा ने की भारत के डिजिटल मॉडल की तारीफ, बोले - 'देश ने साबित किया...'
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget