मरीजों की सेवा के लिए मशहूर पद्मश्री प्रो. टीके लहरी से मारपीट! BHU में हड़कंप

वाराणसी स्थित बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में लंबे समय से आईसीयू में भर्ती पद्मश्री प्रो. टीके लहरी से मारपीट हुई है. उन्होंने विभाग के ही एक एसोसिएट प्रोफेसर पर मारपीट और दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है. मामले की शिकायत सामने आने के बाद बीएचयू प्रशासन ने जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया है.

प्रो. टीके लहरी चिकित्सा जगत में मरीजों के प्रति समर्पण और नियमितता के लिए जाने जाते हैं. बताया जाता है कि जब वह बीएचयू परिसर से गुजरते थे तो उनकी नियमित दिनचर्या को देखते हुए लोग अपनी घड़ी तक मिला लिया करते थे. लंबे समय तक मरीजों की सेवा में सक्रिय रहने के कारण उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में अलग पहचान बनाई.

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एसोसिएट प्रोफेसर पर थप्पड़ मारने का आरोप

मिली जानकारी के अनुसार, प्रो. लहरी पिछले कई महीनों से बीएचयू के कार्डियोथोरेसिक विभाग की आईसीयू में भर्ती हैं. आरोप है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अरविंद पांडे ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की. शिकायत के मुताबिक, उन्हें थप्पड़ भी मारा गया. घटना के बाद सामने आई तस्वीर में प्रो. लहरी के चेहरे और आंख के आसपास चोट के निशान दिखाई देने का दावा किया गया है.

1 सितंबर को दर्ज कराई गई शिकायत

बताया गया है कि मामले को लेकर 1 सितंबर को ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत में मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, शिकायत के बाद अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है. मामले की वास्तविकता जानने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है, जो उपलब्ध तथ्यों और चिकित्सकीय स्थिति का परीक्षण करेगा.

IMS निदेशक ने ICU पहुंचकर जाना हाल

मामला सामने आने के बाद बीएचयू अस्पताल प्रशासन भी सक्रिय हुआ. बीएचयू IMS के निदेशक ने आईसीयू पहुंचकर प्रो. लहरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली. वहीं, उनके समर्थन में सामने आए लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. बीएचयू प्रशासन की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर किए जाने की उम्मीद है.

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