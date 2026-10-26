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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिवा शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, श्रद्धा दुबे के 3 और मददगारों की तलाश

शिवा शर्मा हत्याकांड में नया मोड़, श्रद्धा दुबे के 3 और मददगारों की तलाश

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस को श्रद्धा दुबे के तीन और मददगारों के नाम मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच और तेज कर दी है. इसके साथ ही पुलिस सीन रीक्रिएशन भी करवाएगी.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 26 Oct 2026 08:38 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस की जांच और तेज हो गई है. जिसमें पुलिस मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की मदद करने वालों की भूमिका की जांच करेगी इसके साथ ही पुलिस को इसमें तीन और मददगारों के संकेत मिले हैं.

लखनऊ पुलिस और श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि दुबे के बयानों के साथ ही सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों के बयान को भी मिलान करेगी. इसी सप्ताह पुलिस घटना का सीन रीक्रिएशन करवाएगी. जिसके बाद कई और खुलासे हो सकते हैं.

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20 अक्टूबर को हुई थी श्रद्धा दुबे गिरफ्तार 

श्रद्धा दुबे को यूपी STF ने 20 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया था. जिसे लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद कोर्ट ने उसे दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.  अब तक की पूछताछ में श्रद्धा ने पुलिस को कुछ खास ऐसा नहीं बताया है कि जिससे जांच आगे बढ़ सके. श्रद्धा दुबे ने गिरफ्तारी से पहले अपने दो वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया था और शिवा शर्मा द्वारा खुदकुशी की बात कही थी.

9 अक्टूबर को शिवा शर्मा की हुई थी मौत 

यहां बता दें कि कैफे कारोबारी शिवा शर्मा की 9 अक्टूबर को हजरतगंज में अवध ग्रीन अपार्टमेंट में चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी. शिवा की मां ने श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि दुबे और उसके ड्राईवर पर हत्या का आरोप लगाया था. इस घटना के बाद श्रद्धा फरार हो गयी और नेपाल जाकर वापस यूपी लौटी और फिर आगरा होते हुए नागपुर भाग गयी थी.इस घटना ने लखनऊ पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे.

श्रद्धा दुबे की लाइफ स्टाइल और उसके रसूखदार लोगों से संबंधों को लेकर खूब चर्चा छायी रही. कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हुए जिसमें श्रद्धा मृतक शिवा को किसी अधिकारी के नाम पर धमका रही है. इससे उसके कनेक्शन का अंदाजा लगाया जा रहा है. फिलहाल अब तक पुलिस इस केस में किसी और शख्स तक नहीं पहुंच पायी है.

यह भी पढ़ें: PM मोदी को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर CM योगी बोले- 'यह 145 करोड़...'

Published at : 26 Oct 2026 08:38 AM (IST)
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