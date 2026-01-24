हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपुरी शंकराचार्य से मिले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य, माघ मेले के विवाद की दी जानकारी

पुरी शंकराचार्य से मिले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य, माघ मेले के विवाद की दी जानकारी

Shankaracharya Controversy: शंकराचार्य विवाद के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने पुरी शंकराचार्य निश्चलानंद से मुलाकात की और उन्हें मौनी अमावस्या पर हुई घटना की जानकारी दी.

By : अवधेश कुमार मिश्र | Updated at : 24 Jan 2026 11:20 AM (IST)
प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य विवाद के बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक उनके प्रतिनिधि ने पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मुलाकात की है. बड़ी बात ये है कि स्वामी निश्चलानंद शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद से असहमत रहे है. 

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद ये पहली बार हो रहा है कि उनकी ओर से स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से किसी तरह का सीधा संवाद हो रहा है. इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने स्वामी निश्चलानंद से मुलाकात की और मौनी अमावस्या पर्व के दिन हुए विवाद की घटना के बारे में बातचीत की. 

अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य ने की मुलाकात

अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित पट्टाभिषेक तिथि में शामिल होने पहुंचे थे. जिसके बाद दोनों के बीच इस विवाद को लेकर बातचीत हुई है. खबरों के मुताबिक जल्द ही पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुलाकात हो सकती है. 

माघ मेले में मिल सकते हैं दोनों शंकराचार्य

बताया जा रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और पुरी शंकराचार्य की मुलाकात माघ मेले में ही हो सकती है. इस दौरान दोनों के बीच गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर बात होगी. अगर शंकराचार्य की मुलाक़ात होती है तो अविमुक्तेश्वरानंद का असली नकली का प्रश्न थम जायेगा और मेला प्रशासन इस मुलाकात से पूरी तरह बैकफुट पर चला जायेगा. 

बता दें कि पुरी शंकराचार्य ने भले ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के तौर पर  सहमति नहीं दी है लेकिन, मौनी अमावस्या की घटना के बाद निश्चलानंद सरस्वती ने उन्हें अपना लाडला बताया था और प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी. उन्होंने कहा था कि वो इस विवाद पर तभी बोलेंगे जब उन्होंने घटना की पूरी जानकारी मिलेगी. 

केशव मौर्य को होना चाहिए CM..', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की डिप्टी सीएम की तारीफ

About the author अवधेश कुमार मिश्र

अवधेश कुमार मिश्र की पत्रकारिता 2009 में पोस्ट प्रोडक्शन एसिस्टेंट के तौर पर दूरदर्शन से शुरू हुई. जनवरी 2010 से साधना न्यूज़ में रिपोर्टर के तौर पर अवधेश ने मेनस्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में एंट्री ली करियर के नए पायदान पर पहुंचने लगे. रिपोर्टिंग और स्टिंग ऑपरेशन्स के बाद अवधेश मिश्रा ने साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में एंकरिंग शुरु की. साधना न्यूज़ के बाद न्यूज़ 24 और ज़ी मीडिया में अवधेश ने कार्य किया. जी मध्यप्रदेश छत्तीसगढ और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड में अवधेश ने अपने 7 साल के दौर में हर विधा पर काम किया. एंकरिंग के साथ ही साथ अवधेश की रिपोर्टिंग सराही भी गई और कई बार चर्चा का विषय बनी. बीते 5 साल से अवधेश एबीपी नेटवर्क में एंकर कम प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं. Abp गंगा में 'उत्तर मांगे प्रदेश ' नाम का टॉप रेटिंग डिबेट शो किया। बीते 2 वर्ष से अवधेश ABP News में एंकरिंग और रिपोर्टिंग कर रहें हैं. 2010 के बाद से अवधेश ने सभी महाकुम्भ कवर किये हैं. अवधेश कुमार मिश्र संस्कृत और मॉस कम्युनिकेश से एम.ए किया है साथ ही साथ वो बीएड और एमएड के भी डिग्रीधारक हैं. अवधेश मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले हैं.
Published at : 24 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Swami Avimukteshwaranand News PRAYAGRAJ NEWS Shankaracharya Controversy
Embed widget