जापान के संत आदित्यानंद पुरी को श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की गयी. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज के संयोजन में एसएमजेएन कालेज के प्रांगण में आयोजित भव्य पट्टाभिषेक समारोह में संत समाज ने वैदिक परंपरा अनुसार चादर विधि और पुष्प वर्षा कर स्वामी आदित्यानंद पुरी का अखाड़े के महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक किया.

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का संदेश और आगे की योजना

महामंडलेश्वर स्वामी आदित्यानंद पुरी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि अखाड़ा परंपरा के अनुसार महामंडलेश्वर पद सनातन धर्म में त्याग, तपस्या और गुरु कृपा का सर्वाेच्च प्रतीक माना जाने वाला पद है. लेकिन यह केवल एक धार्मिक सम्मान नहीं, बल्कि धर्म रक्षा, समाज के मार्गदर्शन और आध्यात्मिक चेतना के प्रसार का दायित्व भी है. महामंडलेश्वर स्वामी आदित्यानंद पुरी युवा और विद्वान संत हैं और अखाड़े की उन्नति के साथ जापान में सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान करेंगे. उन्होंने कहा कि अगली धर्म संसद जापान में होगी और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अखाड़े का एक शिष्ट मंडल जापान जायेगा.

संत समाज की भूमिका पर चर्चा

पट्टाभिषेक समारोह की अध्यक्षता करते हुए जूना अखाड़े के सभापति श्रीमहंत प्रेमगिरी महराज ने कहा कि संत समाज युगों युगांे से सनातन संस्कृति की पताका फहराने में अहम भूमिका निभा रहा है. संत समाज के प्रयासों से आज पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को अपना रही है. उन्हांेने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी आदित्यानंद पुरी पूरे विश्व में सनातन धर्म संस्कृति की पताका फहराएंगे.

महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी महाराज ने कहा कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान महामंडलेश्वर स्वामी आदित्यानंद पुरी जापानी समाज को मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. श्रीमहंत महेश पुरी ने कहा कि महामंडलेश्वर पद पर आसीन हुए आदित्यानंद पुरी सम्पूर्ण विश्व को सनातन परंपरा से जोड़ने का कार्य करेंगे. श्रीमहंत दर्शन भारती ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी आदित्यानंद पुरी जापान में श्रद्धालु भक्तों को सनातन धर्म संस्कृति का ज्ञान प्रदान कर उनकी आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देंगे.

आभार व्यक्त करते महामंडलेश्वर और कार्यक्रम में उपस्थिति

महामंडलेश्वर आदित्यानंद पुरी महाराज ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी का महामंडलेश्वर बनना तथा अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज जैसे विद्वान संत का सानिध्य प्राप्त होना उनके लिए अत्यन्त गौरवपूर्ण है. उन्होंने कहा कि वे अखाड़े की परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ सनातन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए भी पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे.

इस अवसर पर श्रीमहंत प्रेमगिरी, महंत दर्शन भारती, महंत ललितानंद गिरी, महंत राजगिरी, स्वामी अर्जुनपुरी, स्वामी संतोषानंद गिरी, स्वामी परमेश्वर दास, गुरू माता, महंत महेश पुरी, एसएमजेएन कालेज के प्राचार्य प्रोफेसर सुनील कुमार बत्रा, कालेज के शिक्षकों सहित जापान से आए सैकड़ों श्रद्धालु भक्त मौजूद रहे.