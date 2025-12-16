BMC चुनाव के उद्धव ठाकरे गुट ने कस ली कमर, सामने आया यह नया नारा- 'आओ गर्व से कहें कि...'

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनावों की घोषणा होते ही ठाकरे गुट की शिवसेना ने अपना चुनावी अभियान शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है. एक बार फिर पार्टी उसी पुराने और आजमाए हुए नारे के साथ मैदान में उतर रही है. “आओ गर्व से कहें कि हमने क्या किया” इस नारे के जरिए शिवसेना जनता के सामने अपने कामों का हिसाब रखने और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है.

आज शाम वर्ली में बड़ी बैठक

आज शाम 6 बजे वर्ली स्थित NSCI डोम में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है. इस बैठक में आदित्य ठाकरे मुंबई शिवसेना के पदाधिकारियों, शाखा प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. माना जा रहा है कि इसी बैठक से BMC चुनावों के लिए पार्टी का आधिकारिक कैंपेन शुरू होगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी.

शिवसेना इससे पहले 2012 और 2017 के म्युनिसिपल चुनावों में भी इसी नारे के साथ जनता के बीच गई थी. अब 2025 के चुनावों में भी पार्टी उसी लाइन पर खड़ी नजर आ रही है.

शिवसेना का कहना है कि मुंबई में पिछले 25 सालों के दौरान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए जो काम किए गए हैं, उन पर पार्टी को गर्व है और उसी को आधार बनाकर वह जनता से वोट मांगेगी.

25 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की तैयारी

कैंपेन के दौरान ठाकरे गुट की शिवसेना BMC में अपने कार्यकाल का पूरा लेखा-जोखा पेश करेगी. सड़कें, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, अस्पताल, उद्यान, सफाई व्यवस्था और कोविड काल में किए गए कामों को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा. पार्टी का फोकस यह दिखाने पर होगा कि मुंबई के विकास में शिवसेना की क्या भूमिका रही है और किस तरह से शहर को आगे बढ़ाया गया.

बैठक में विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने की रणनीति भी तय की जाएगी. शिवसेना नेताओं का मानना है कि सिर्फ आरोपों से नहीं, बल्कि आंकड़ों और काम के दम पर जनता के बीच जाना जरूरी है. इसी सोच के साथ कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने की बात कही जाएगी.

इस बैठक में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के भी शामिल होने की संभावना है. अगर वह मंच पर नजर आते हैं, तो यह शिवसैनिकों के लिए बड़ा संदेश होगा. आज की बैठक से साफ है कि शिवसेना (यूबीटी) BMC चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है.