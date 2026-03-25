Sultanpur News: स्वास्थ्य यात्रा में डॉक्टर्स के काम को मिली सराहना, CM योगी ने किया सम्मानित

पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉ. एके सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया. यह सम्मान समारोह लखनऊ के गोमती नगर स्थित सीएमएस हॉल में आयोजित हुआ. जहां नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित ‘गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य यात्रा’ के छठे संस्करण का समापन हुआ.

इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए सैकड़ों डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्यकर्मियों को उनके सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया. यह स्वास्थ्य यात्रा वर्ष 2019 से लगातार आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना है. इन क्षेत्रों में नदी, पहाड़ और जंगलों से होते हुए जहां पहुंचना मुश्किल होता है. वहां डॉक्टर खुद जाकर मरीजों का इलाज करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी डाटा भी तैयार करते हैं.

डाटा तैयार कर बीमारियों का डॉक्टर करते हैं इलाज

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर गांव में जाकर उनका एक डाटा बेस बनाते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सी बीमारियां ज्यादा है. वहां पर और भी कोई सुविधा जैसे नहीं है तो उसको सरकार को सूचित किया जाता है. ऐसी जगह पर सरकार भी एक्टिव होकर वहां पर व्यवस्था बनाती है. इसी क्रम में जनपद के गौरव एनएमओ के वरिष्ठ सदस्य व पूर्वाचल के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉ. एके सिंह को देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमल द्वारा सम्मानित होना सुल्तानपुर जनपद के लिए सौभाग्य की बात है. सुल्तानपुर जनपद के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े समस्त संगठनों एवं पदाधिकारी ने डॉ. एके सिंह को बधाई देते हुए नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन के सुल्तानपुर के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को बधाई दी.

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शिविर लगाकर डॉक्टर दे रहे अपनी सेवाएं

साथ ही. नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष डॉ. एएन सिंह ने संगठन के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर एके सिंह को लोकप्रिय मुख्यमंत्री के कर कमल द्वारा सम्मानित किए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि संगठन के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं. समय-समय पर जाकर के स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं.

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