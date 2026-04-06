सुल्तानपुर में यूट्यूबर ने तिरंगे से पोंछी मोटरसाइकिल, पुलिस ने दर्ज की शिकायत, आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के धम्मौर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है. रविवार को पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक यूट्यूबर और उसके कुछ साथियों के खिलाफ मुकदमा किया है. मामले की जाँच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक शख्स भारतीय तिरंगे के हरे रंग को नीले रंग में बदलकर दूसरे लोगों को दिखाते दिख रहे थे वहीं एक और वीडियो में एक शख्स तिरंगे से मोटरसाइकिल को साफ करते हुए दिख रहा था, जिसके बाद इसे लेकर कई तरह से सवाल उठने शुरू हो गए. लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही थीं.

तिरंगे से मोटर साइकिल पोंछते दिखा युवक

धम्मौर थाने के उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि महेशगंज निवासी संजय यादव उर्फ सत्तू 'संजय सुलतानपुरी' नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है. उसने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें तिरंगे के हरे रंग को नीले रंग में बदलकर उसे अन्य लोगों के साथ प्रदर्शित किया गया.

इसके अतिरिक्त, संजय के एक साथी को तिरंगे से मोटरसाइकिल पोंछते हुए और फिर उसे फेंकते हुए दिखाया गया है. ये देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हैं. इन कृत्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

थाना प्रभारी विपेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि उपरोक्त कृत्य 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971' की धारा दो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर दबिश दी, लेकिन वे वहां से फरार हो गए.

पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ़्तार के लिए टीमों का गठन किया गया है. आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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