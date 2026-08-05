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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'BJP जानबूझकर उपचुनाव हारी...'

अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'BJP जानबूझकर उपचुनाव हारी...'

Akhilesh Yadav News: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में वह मॉडल नहीं अपनाया, जो यूपी और पश्चिम बंगाल में अपनाया था. वे जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव हारे.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Aug 2026 08:22 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बिहार की बांकीपुर और मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हाल में हुए उपचुनाव जानबूझकर हारने का आरोप लगाया. उन्होंने बुधवार (05 अगस्त) को दावा किया कि बीजेपी जनता को धोखा देने के लिए दोनों उपचुनाव हारी है.

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में आयोजित ‘ब्राह्मण सम्मेलन’ के दौरान बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार का जिक्र किया.

जनता को धोखा देने के लिए BJP हारी उपचुनाव- अखिलेश यादव

उन्होंने कहा, “बीजेपी के लोग जानबूझकर उपचुनाव हारे, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि क्या बिना बेईमानी किए चुनाव जीता जा सकता है. बीजेपी ने बांकीपुर और दतिया में वह मॉडल नहीं अपनाया, जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अपनाया था. वे जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव हारे. ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्ष के लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे.”

'यूपी सरकार में बैठे लोग चुनाव आते-आते लड्डू लेकर घूमेंगे'

अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, “बांकीपुर उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी के लोग पार्टी के अपने साथियों को लड्डू खिला रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे जितने भी लोग हैं, वे चुनाव आते-आते लड्डू लेकर घूम रहे होंगे कि कोई हमारा लड्डू भी खा ले, लेकिन समाजवादी लोग इनमें से किसी एक को भी अपने साथ लेने वाले नहीं हैं.”

जो हमें छोड़कर जा रहे, उन्हें जाने दें- अखिलेश यादव

उन्होंने सपा छोड़ने वाले मनोज पांडेय और अन्य नेताओं को संदेश देते हुए कहा, “जो हमें छोड़कर जा रहे, उन्हें जाने दें. वे जो जगह खाली करके जा रहे हैं, उसे भरने के लिए हम सब लोग हैं.” वबीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से छोड़ी गई बांकीपुर सीट के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की थी, जबकि दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह विजयी रहे थे.

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Published at : 05 Aug 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav Samajwadi Party Bankipur By-Election Result Datia By-Election Result
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