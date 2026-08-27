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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचीनी 'दूल्हा', प्याज 'दुल्हन', सपा ने निकाली अनोखी बारात

चीनी 'दूल्हा', प्याज 'दुल्हन', सपा ने निकाली अनोखी बारात

सपा नेताओं का कहना है कि महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और आवश्यक वस्तुएं धीरे-धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं. इसलिए ये सांकेतिक प्रदर्शन किया गया.

Written By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र |  Updated at : 27 Aug 2026 08:39 PM (IST)
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देश भर में चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर भार डाला है, वहीं अब इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में चीनी और प्याज की शादी कराते हुए उनकी बारात निकाली, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया.

इस प्रदर्शन में चीनी को दूल्हा और प्याज को दुल्हन बनाया गया. सपा नेताओं का कहना है कि महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और आवश्यक वस्तुएं धीरे-धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं.

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ढोल-नगाड़ों के साथ अनोखी बारात 

ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में यह अनोखा प्रदर्शन किया. प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार का ध्यान उन आवश्यक वस्तुओं की ओर आकर्षित करना था, जिनकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से महंगाई कम करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. उनका आरोप है कि आज चाय की मिठास देने वाली चीनी और गरीब की थाली का अहम हिस्सा प्याज आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं.

चाय की मिठास कम और थाली से प्याज गायब 

प्रमोद यादव ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि सरकार लगातार महंगाई कम करने की बात करती रही है, लेकिन आज हालात यह हैं कि आम आदमी की थाली से प्याज गायब हो रहा है और चाय की मिठास भी महंगी हो गई है. महंगाई ने गरीब, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है. हमने यह बारात सरकार को आईना दिखाने के लिए निकाली है. जनता परेशान है लेकिन सरकार केवल दावे कर रही है.

प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की और आवश्यक वस्तुओं के दामों पर नियंत्रण लगाने की मांग की. स्थानीय लोगों का भी कहना है कि रसोई का खर्च लगातार बढ़ रहा है और परिवारों के लिए घरेलू बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है. ऐसे में बढ़ती कीमतें आम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं.

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Published at : 27 Aug 2026 08:38 PM (IST)
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