ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क के मंगलमय कॉलेज में छात्रों को दिए गए खाने में निकला कीड़ा छात्रों ने कॉलेज गेट व कैंटीन में जमकर हंगामा किया गया. छात्रों के साथ मारपीट भी की गई. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कॉलेज प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े किए गये है की इस तरह से छात्रों के साथ ये कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है.

वहीं नाराज छात्रों ने खाने का बहिष्‍कार भी कर दिया. छात्रों का आरोप था कि लाखों की फीस के बाद भी खाने की क्वालिटी बेहद ही खराब है. कैंटीन में जगह-जगह गंदगी भी दिखी दी. छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा लाखों रुपए की फीस ली जाती है. लेकिन बावजूद उसके छात्रों के स्‍वास्‍थ्‍य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

कॉलेज गेट पर विरोध और विवाद

ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क मंगलमय कॉलेज में छात्रों के स्‍वास्‍थ्‍य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. छात्रों को जो खाना दिया गया था उसमें कीड़ा निकला. नाराज छात्रों ने मामले में कड़ा विरोध दर्ज कराया है. छात्रों ने कैंटीन पहुंचकर खाने का बहिष्‍कार किया जार दिया. वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर सवाल खड़े किए. कॉलेज गेट पर विरोध दर्ज कराने के दौरान हंगामा हो गया. इस दौरान छात्रों व कैंटीन का प्रबंधन देखने वाले कुछ लोगों के बीच विवाद हो गया. विवाद के बाद गेट पर मारपीट शुरू हो गई. मारपीट का वीडि़यो सोशल मीडि़या पर वायरल हो रहा है.

छोले-भटूरे में कीड़े मिलने का आरोप

वहीं मंगलमय कॉलेज में छात्रों को खाने में छोले-भटूरे दिए गए हैं. छोले में कीड़े पड़े हुए थे. छोले में कीड़े पड़े होने की सूचना कुछ ही देर में पूरे कॉलेज में फैल गई. कैंटीन में छात्र एकत्र हो गए और हंगामा किया. दिए जाने वाले खाने को छात्रों ने कैंटीन में ही फेंक दिया. छात्रों का कहना है कि जांच के दौरान कैंटीन में जगह-जगह गंदगी दिखी. छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा लाखों रुपए की फीस ली जाती है. बावजूद छात्रों के स्‍वास्‍थ्‍य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

कॉलेज प्रबंधन पर उठे सवाल

छात्रों का कहना है कि मंगलमय कॉलेज प्रबंधन लाखों रुपये की फीस लेने के बावजूद छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है. कैंटीन में जगह-जगह गंदगी पाई गई है. छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन उनकी शिकायतों को सुनने को तैयार नहीं है. छात्रों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर आगे भी विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, जब तक कि कॉलेज प्रबंधन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं करता. जब इस मामले में मंगलमय कॉलेज के प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बात नहीं की.