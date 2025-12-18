VB-G RAM G Bill: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले- 'मनरेगा भ्रष्टाचार...'

दिल्ली में वीबी-जी राम जी बिल पर बोलते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और मनरेगा पर तीखे बयान दिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपिता जैसे पदों के नाम पर राजनीति या योजनाएं नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस तरह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना नहीं होती, उसी तरह राष्ट्रपिता के नाम पर भी कोई योजना नहीं होनी चाहिए.

'मनरेगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बिंदु'

निशिकांत दुबे ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, “सबको पता है कि ये NREGA सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बिंदु है. पिछले 20 साल कांग्रेस पैसा खा-खाकर मोटे हो गए थे और महात्मा गांधी का नाम बदनाम कर रहे थे.”

भाजपा सांसद ने कहा कि सरकार इस बिल को लेकर पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा, “रात के 1 बजे भी हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार गंभीरता से इसपर चर्चा कर रही है.” उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, “कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि मैं जैसे ही बोलने के लिए खड़ा होता हूं वैसे ही चिल्लाने लगते हैं.”

संविधान को लेकर कांग्रेस पर निशाना

निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर संविधान को लेकर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “संविधान संविधान चिल्लाते चिल्लाते इन्होंने पूरे देश को गुमराह किया और मैं संविधान की बात कर रहा हूं तो चिल्ला रहे हैं.”

उन्होंने संविधान के अनुच्छेदों का जिक्र करते हुए कहा, “संविधान में लिखा हुआ है 51ए जो इमरजेंसी लगाकर मीसा का कानून इंदिरा जी लेकर आई. सत्य और अहिंसा की बात महात्मा गांधी ने किया.”

महात्मा गांधी के नाम पर योजना नहीं हो सकती- निशिकांत

निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संविधान में साफ लिखा है कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई योजना नहीं हो सकती. उन्होंने कहा, “आर्टिकल 49 संविधान का ये कहता है कि महात्मा गांधी का नाम, राष्ट्रपति का नाम, उपराष्ट्रपति का नाम किसी भी योजना में नहीं हो सकता है.”

'मनरेगा में 50 प्रतिशत कमीशन'

कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने कहा, “50 प्रतिशत कमीशन मनरेगा में है.” लोकपाल प्रत्येक जिले में बनाया जाएगा, लोकपाल जब बनाया जाएगा तो कांग्रेसी जो खाकर मोटे हो गए हैं वो खत्म हो जाएगा. मिट्टी की तीन दिन के अंदर मापी होगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा.”