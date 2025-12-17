ऋषिकेश रेलवे फाटक के पास दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई, चार लोगों की मौत

ऋषिकेश क्षेत्र में मनसा देवी मंदिर के समीप रेलवे फाटक के पास मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराकर उसके नीचे जा घुसी. इस दर्दनाक दुर्घटना में कार सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह क्षत-विक्षत हो गई. शव बुरी तरह फंस जाने के कारण पुलिस और राहत दल को उन्हें बाहर निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी. वाहन को कटर और क्रेन की मदद से काटकर ट्रक से अलग किया गया, तब जाकर शवों को बाहर निकाला जा सका. मौके का मंजर बेहद दिल दहला देने वाला था.

कैसे हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक यह हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ. कार अत्यधिक तेज रफ्तार में थी और चालक एक के बाद एक कई वाहनों को ओवरटेक करता हुआ आगे बढ़ रहा था. इसी दौरान सड़क पर अचानक आए एक जानवर को बचाने के प्रयास में चालक ने कार को बाईं ओर मोड़ दिया. तेज गति के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे कार ट्रक के नीचे घुस गई.

मृतकों की पहचान और पुलिस जांच

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया. कोतवाल केसी भट्ट ने बताया कि कार नंबर के आधार पर वाहन स्वामी की पहचान सोनू कुमार निवासी चंद्रेश्वर मार्ग, ऋषिकेश के रूप में हुई है. उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन नहीं उठ पाया. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. हादसे में दो मृतकों की पहचान हो सकी है. इनमें धीरज जायसवाल (30) पुत्र दीनबंधु जायसवाल निवासी चंद्रेश्वर नगर, दुर्गा मंदिर रोड, ऋषिकेश तथा हरिओम (22) पुत्र अरविंद कुमार निवासी हनुमान मंदिर, गुमानीवाला, ऋषिकेश शामिल हैं. अन्य दो मृतकों की पहचान देर रात तक नहीं हो सकी थी, जिनकी शिनाख्त के प्रयास जारी हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद आसपास खड़े लोग सहम गए. हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित रहा. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है.