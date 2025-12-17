Maharashtra News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भडगांव शहर से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां आदर्श कन्या विद्यालय की इंग्लिश मीडियम नर्सरी में पढ़ने वाले दो और चार साल के छात्रों की नाले में डूबने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

मृत बच्चों की हुई पहचान

मृत बच्चों की पहचान ज्ञानेश्वर मयंक वाघ और अंश सागर तहसीलदार के रूप में हुई है. दोनों बच्चे आदर्श कन्या विद्यालय की नर्सरी कक्षा में पढ़ते थे. यह दर्दनाक हादसा मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हुआ, जब दोनों बच्चे स्कूल परिसर के पास मौजूद नाले में गिर गए.

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, हाल ही में हुई बारिश और बाढ़ के कारण स्कूल परिसर की सुरक्षा दीवार गिर गई थी. स्कूल के बाथरूम इसी नाले के पास स्थित हैं. बताया जा रहा है कि बाथरूम जाने के दौरान दोनों बच्चों का पैर फिसल गया और वे सीधे नाले में गिर पड़े. नाले में पानी ज्यादा होने के कारण दोनों बच्चे बाहर नहीं निकल पाए.

अस्पताल में किया गया मृत घोषित

घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने दोनों बच्चों को तुरंत भडगांव ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. मासूम बच्चों की मौत की खबर सुनते ही परिजन सहम गए.

इस घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय नागरिकों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. लोगों का कहना है कि सुरक्षा दीवार गिरने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. यदि समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो यह हादसा टल सकता था.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है. अभिभावकों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस दर्दनाक हादसे से भडगांव शहर में गहरा शोक फैल गया है. लोग मासूम बच्चों की मौत से आहत हैं और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए स्कूलों में कड़े सुरक्षा इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं.