समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने SIR यानी मतदाता सूची सुधार प्रक्रिया को लेकर बड़ा आरोप लगाया है. सपा विधायक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार में जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य साबित करने का नोटिस दे सकती हैं तो हम अल्पसंख्यक समाज के लोग SIR से नाम कटने के बाद कहां जाएंगे?

उन्होंने दावा किया कि लखनऊ से फॉर्म-7 की छपी हुई प्रतियां (फॉर्म-कॉपियां) आई है और उसे भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ता जमा कर PDA वोटरों का नाम कटवा रहे है अगर इसे तत्काल नहीं रोका गया तो सड़क से लेकर सदन तक हर स्तर विरोध दर्ज करायेंगे.

सपा विधायक ने योगी सरकार पर लगाए आरोप

भदोही विधानसभा से दो बार के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग ने बीजेपी और योगी सरकार पर एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है. सपा विधायक ने अल्प संख्यक समाज का नाम कटने पर कहा कि सत्ता के दबाव में भदोही विधानसभा के अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित समुदाय के वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं. जिनके नाम 2003 में थे और 6 जनवरी 2026 में SIR के ड्राफ्ट में नाम दर्ज है बावजूद इसके नाम काटे जा रहे है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के विरोध के बाद उनके विधायक जाहिद बेग ने दावा किया कि ग्राम सभा लालीपुर, सुरहन, दुलमदासपुर और वेदमनपुर जैसे क्षेत्रों में फर्जी फॉर्म-7 (वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए) का इस्तेमाल किया जा रहा है. अब तक सैकड़ों लोगों के नाम साजिश के तहत काटे जा चुके हैं.

सपा विधायक ने फर्जी फॉर्म-07 के दुरुपयोग को लेकर रोल आब्जर्वर/आयुक्त विन्ध्याचल मण्डल राजेश प्रकाश और जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की इस फर्जीवाड़े को रोकने की मांग की है.

'योगी सरकार में अल्पसंख्यक समाज डरा हुआ'

विधायक जाहिद बेग ने कहा कि प्रयागराज में जिस तरह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को योगी की सरकार के अधिकारी उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग सकती है तो आप सोचिए कि हम लोग जो विपक्ष में है, हम लोगों का क्या होगा? हमारे वोटर जो दबे कुचले हैं उनका क्या होगा? कौन सुनेगा उनकी, योगी सरकार में अल्प संख्यक समाज डरा सहमा हुआ है.

उन्होंने कहा कि योगी सरकार 2027 के चुनाव में हार के डर की वजह से SIR ड्राफ्ट में सुनियोजित तरीके से नाम कटवाये जा रहे हैं. हम समाजवादी लोग चेतावनी देते हैं, तत्काल अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम लोग इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे.

बलिया में अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने किया पथराव



