हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया में बवाल, अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने किया पथराव

बलिया में बवाल, अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने किया पथराव

Ballia News: यूपी के बलिया में अतिक्रमण हटाने आई पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की, जिसमें कुछ को चोटें भी आई हैं.

By : अजय भारती | Updated at : 04 Feb 2026 08:47 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के बलिया में तालाब किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर लिया. इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर टीम पर पथराव किया. हमले को रोकने के लिए पुलिस को भी आंसू गैस के गोले दागने पड़े और ग्रामीणों पर हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा. इस हमले में आधा दर्जन पुलिस कर्मी और राजस्व कर्मी घायल हो गए. 

ये घटना बलिया के खेजुरी थाना क्षेत्र के हथौज गांव की है, जहां पुलिस प्रशासन की टीम तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी. इनमें एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस समेत राजस्व टीम भी पहुंची थी. जिसके बाद ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया और पथराव करना शुरू कर दिया. 

ग्रामीणों ने किया पुलिस की टीम पर हमला

इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि तीन फरवरी को दोपहर करीब ढाई बजे थाना खेजुरी में कोर्ट के आदेश पर तालाब के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम सिकंदरपुर, तहसीलदार सिकंदरपुर, राजस्व टीम व पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. 

उक्त अतिक्रमण के संबंध में उच्च न्यायालय में एक याचिका भी आयोजित की गई थी. उसी क्रम में तालाब के किनारे अवैध रूप से किए गये अतिक्रमण को हटाने के लिए टीमें गयी थी. जिसमें तालाब के किनारे अवैध रूप से किए गये अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण किया जा रहा था कि कुछ लोगों के बहकावें में आकर अचानक वहां के लोगों द्वारा पुलिस पार्टी व राजस्व कर्मियों पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया गया. 

पुलिस को चलाने पड़े आंसू गैस के गोल

ग्रामीणों के हमले को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े. घंटों की मशक़्क़त के बाद किसी तरह ग़ुस्साएं ग्रामीणों पर काबू पाया जा सका. वहीं गाँव के रहने वाले श्रीराम चौधरी ने आरोप लगाया कि ये ज़मीन पुश्तों से इस परिवार के पास रही हैं. उन्होंने इसे अवैध कब्जा मानने से इनकार किया. 

ग्रामीण ने आरोप लगाया कि गाँव में जो लोग दबंग है, जो ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस की ओर से ही पहले सबको मारने-पीटने की कार्रवाई की गई. जब हाई कोर्ट का कहना है कि पहले इन्हें कहीं सेटल कीजिये उसके बाद विस्थापन कीजिये लेकिन, ऐसा नहीं किया गया. 

इस मामले में स्थानीय पुलिस ने राजस्व लेखपाल की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है. साथ ही तालाब के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. 

Published at : 04 Feb 2026 08:47 AM (IST)
