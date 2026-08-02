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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा विधायक का BJP पर वार, कहा- महिलाओं पर लाठीचार्ज 'जलियांवाला' जैसा

सपा विधायक का BJP पर वार, कहा- महिलाओं पर लाठीचार्ज 'जलियांवाला' जैसा

UP Politics: विधायक रागिनी सोनकर ने CJP के प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की तुलना 'जलियांवाला बाग' कांड से की और महिलाओं के सम्मान पर सवाल उठाए.

Written By : किशन कुमार |  Updated at : 02 Aug 2026 07:53 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी (SP) की विधायक रागिनी सोनकर ने हाल ही में CJP (सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस) के प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए इस पूरी घटना को 'जलियांवाला बाग' कांड के समान करार दिया है.

विधायक रागिनी सोनकर ने संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देते हुए कहा, "सरकारें आती हैं और चली जाती हैं. विधायक, सांसद और मंत्री भी आते-जाते रहते हैं, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था हमेशा मजबूत रहनी चाहिए." उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संविधान ने देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार दिया है, जिसका हनन नहीं किया जा सकता.

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'जलियांवाला बाग कांड से कम नहीं थी यह घटना'

CJP के आंदोलन को एक शांतिपूर्ण 'सत्याग्रह' बताते हुए सपा विधायक ने पुलिस की बर्बरता पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "प्रदर्शनकारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह जलियांवाला बाग की घटना से किसी भी तरह कम नहीं था."

महिलाओं पर लाठीचार्ज से खुली 'सम्मान' की पोल

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं पर हुए बल प्रयोग को लेकर सरकार को घेरते हुए रागिनी सोनकर ने कहा, "आंदोलन के दौरान महिलाओं पर लाठियां भांजी गईं. यह साफ तौर पर दर्शाता है कि आपके (सरकार के) मन में महिलाओं के प्रति कितना 'सम्मान' है."

विपक्ष का प्रदर्शन था, तो बातचीत क्यों नहीं की?

सरकार द्वारा इस पूरे आंदोलन को 'विपक्ष द्वारा प्रायोजित' बताए जाने के नैरेटिव पर भी रागिनी सोनकर ने पलटवार किया. उन्होंने सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा, "बाद में सरकार ने इसे विपक्ष के नेतृत्व वाला प्रदर्शन बताने की कोशिश की. लेकिन अगर यह विपक्ष का ही प्रदर्शन था, तो जब वे लोग अपनी मांगों को लेकर वहां धरने पर बैठे थे, तब आपने (सरकार ने) उनके साथ कोई बातचीत (Dialogue) क्यों नहीं की?"

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About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 02 Aug 2026 07:53 PM (IST)
Tags :
UP News SAMAJWADI PARTY LUCKNOW NEWS Ragini Sonkar CJP Protest
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