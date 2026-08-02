कांवड़ यात्रा को लेकर स्वामी यशवीर का बड़ा बयान, मुस्लिम श्रद्धालुओं के लिए रखी यह शर्त
Muzaffarnagar News In Hindi: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले मुस्लिम महिला-पुरुषों को लेकर अपनी राय रखी है.
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान महंत स्वामी यशवीर जी महाराज का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्वामी यशवीर जी महाराज ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले मुस्लिम महिला-पुरुषों को लेकर अपनी राय रखी है.
उन्होंने कहा कि यदि कोई मुस्लिम श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होता है तो उसका स्वागत है, लेकिन धार्मिक पहचान वाले परिधान पहनकर कांवड़ लाने का वह विरोध करते हैं. साथ ही उन्होंने इसे लेकर सनातनी समाज से विरोध करने की भी अपील की और घर वापसी का भी जिक्र किया. उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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सनातनी परिधान पहनने होंगे
मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने वायरल वीडियो में कहा कि कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की आस्था और परंपरा का प्रतीक है. उनके अनुसार यदि कोई मुस्लिम श्रद्धा के साथ कांवड़ यात्रा करना चाहता है तो उसे सनातनी परिधान धारण कर यात्रा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बुरखा या टोपी पहनकर कांवड़ लाने का वह विरोध करते हैं.
स्वामी यशवीर जी महाराज ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि किसी मुस्लिम की सनातन धर्म और कांवड़ यात्रा में आस्था है तो वह सनातन धर्म में घर वापसी कर सकता है. उन्होंने दावा किया कि धार्मिक पहचान वाले परिधान में कांवड़ यात्रा करने वाले कुछ लोग केवल प्रचार पाने के उद्देश्य से ऐसा करते हैं. साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों में सनातनी समाज से विरोध करने की अपील भी की.
पहले भी रहे हैं चर्चा में
बता दें कि स्वामी यशवीर जी महाराज इससे पहले भी कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट और पहचान अभियान जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. एक बार फिर उनका यह बयान सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बहस का विषय बना हुआ है.
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