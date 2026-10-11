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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पहले टिकट लाएं फिर...', सपा नेता ने CM योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल

'पहले टिकट लाएं फिर...', सपा नेता ने CM योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल

यूपी चुनावों से पहले अयोध्या की सीट चर्चा में बनी हुई है. अब सपा नेता पवन पांडेय ने मीडिया से बातचीत में सीएम योगी से पूछा कि वो चुनाव लड़ने की बात करने से पहले अपनी टिकट को पक्का कर लें.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 11 Oct 2026 07:30 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. खासकर अयोध्या की विधानसभा सीट इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में हैं क्योंकि इस सीट से चुनाव लड़ने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है.

इन सबके बीच इस सीट से सपा उम्मीदवार पवन पांडेय ने योगी सरकार पर निशाना साधा है और सवाल कर दिया कि योगी आदित्यनाथ चुनाव छोड़िए पहले ये तो बताइए कि उनका टिकट भी पक्का है या नहीं. सपा नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ पहले जाकर टिकट लाए और फिर कोई बात करें.

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'क्या योगी जी का टिकट पक्का है?'

सपा नेता नारायाण पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "क्या योगी जी का टिकट पक्का है? पहली बात तो मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि वो किस बात की चुनौती दे रहे हैं. पिछली बार 2022 में योगी आदित्यनाथ ने यहां मिठाई, बैग और मोबाइल आदि बंटवाए थे, लेकिन जब टिकटों की सूची आई, तो उनका टिकट गोरखपुर से हो गया. योगी जी पहले अयोध्या से अपना टिकट लेकर आएं, फिर इस तरह की बातें करें. अभी तो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें अयोध्या से टिकट मिलेगा या नहीं. फिलहाल योगी जी के सामने खुद टिकट का संकट है.  पार्टी उन्हें टिकट कहां से देगी, यह तो बाद की बात है."

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अयोध्या में विकास का मुद्दा उठाया

बीजेपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा नेता ने दावा किया कि अयोध्या में विकास नहीं हुआ है, केवल लूट हुई है. किसानों की जमीनें लेकर मुआवजा नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा, "अयोध्या को जिस तरह से ठगा और लूटा गया है. सड़क बनाने के नाम पर व्यापारियों को मकान और दुकान लूटे गए, मुआवजों में अधिकारियों ने खेल किया, करोड़ों का मकान लेकर एक 5-10 लाख का मुआवजा दिया. किसानों की जमीनें एयरपोर्ट के नाम पर ले ली गई सही मुआवजा नहीं दिया गया. ये विकास की बात करते हैं जो पहली बरसात में ही बिलबिलाने लगा. अयोध्या में लूट हुई है. व्यापार पर डाका, किसानी पर डाका, रोजगार पर डाका." इसके अलावा सपा नेता ने दावा किया कि यदि सपा सत्ता में आती है तो VIP कल्चर को भी समाप्त कर दिया जाएगा.

मामला क्या है?

दरअसल, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा था और दावा किया था कि अयोध्या से पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता है. इससे पहले अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी. इसके बाद योगी ने एक जनसभा में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि दोनों नेताओं को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए. योगी ने कहा कि वो अखिलेश को अयोध्या की सीट से  नामांकन दाखिल करने का निमंत्रण देते हैं. योगी ने चुनौती देते हुए कहा, "मैं भी वहां से चुनाव लड़ूंगा और अपना भाग्य आजमाऊंगा. निर्णय होने दें. आप आएं और मैं भी आऊंगा. लड़ाई प्यादों से क्यों होनी चाहिए? आमने-सामने की लड़ाई होनी चाहिए."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 11 Oct 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Tej Narayan Pandey UP Assembly Election 2027 YOGI ADITYANATH
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