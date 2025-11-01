सपा नेता आजम खान बोले- 'अखिलेश यादव ने दिया था अनुज चौधरी को प्रमोशन'

समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने खुलासा किया कि यूपी पुलिस के अधिकारी अनुज चौधरी को सपा सरकार में अखिलेश यादव ने प्रमोशन दिया था. आजम खान ने कहा कि उस समय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अनुज चौधरी को पहलवानी में मेडल जीतने पर प्रमोट किया था.

आजम खान ने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अनुज चौधरी को प्रमोशन दिया. यह जरूरी नहीं था कि ऐसा किया ही जाए, लेकिन उन्होंने कर दिया, यह उनका नसीब था.

पुराने किस्से पर ये क्या बोले आजम खान?

आजम खान ने एक पुराने किस्से का जिक्र करते हुए बताया कि एक बार जब वे अपने पार्टी कार्यालय जा रहे थे, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया था, तो रास्ते में पुलिस लोगों को रोक रही थी जबकि वहां धारा 144 लागू नहीं थी. उन्होंने कहा कि मुझे यह ठीक नहीं लगा कि आम लोगों की आजादी पर इस तरह रोक लगाई जाए. मैंने बस इतना कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे सरकार की बदनामी हो रही है.

अनुज चौधरी से बहस के बाद आजम खान का बढ़ा मामला

आजम खान ने बताया कि इस पर अनुज चौधरी ने कुछ जवाब दिया था, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा. उन्होंने कहा था कि अगर आपके शरीर पर रंग पड़ जाए तो क्या आप उसे काटकर फेंक देंगे. तब मैंने सिर्फ यह याद दिलाया कि हमारी सरकार ने आपको क्या दिया था. मेरी मंशा बदसलूकी करने की नहीं थी. उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मुकदमों की फीस और जुर्माने के लिए सपा से आर्थिक मदद लेंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि क्या मेरी गैरत इसकी इजाजत देगी. लोग ईमान का सौदा कर लेते होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता.

न्याय मिलेगा और मैं सभी मुकदमों से बरी हो जाऊंगा- आजम खान

अपने राजनीतिक भविष्य पर बोलते हुए आजम खान ने कहा कि अगर मैंने संन्यास ले लिया होता तो आप लोग यहां नहीं आते. लोग बुझते चिराग को देखने नहीं आते. अब चिराग की लौ कितनी है, यह वक्त बताएगा. लेकिन मैं रोशनी के पक्ष में हूं. उन्होंने कहा कि उनका जीवन एक किताब की तरह है कि आपातकाल के दौरान हमें अपराधियों की कोठरी में रखा गया था. लेकिन मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और मैं सभी मुकदमों से बरी हो जाऊंगा.

