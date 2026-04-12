Sonbhadra News: झाड़-फूंक के नाम पर तांत्रिक ने महिला से किया रेप, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास की आड़ में एक तांत्रिक ने महिला के साथ दरिंदगी की. आरोप है कि झाड़-फूंक और भूत-प्रेत का डर दिखाकर महिला को पहले अपने जाल में फंसाया गया, फिर उसका लगातार रेप किया गया. इतना ही नहीं, इलाज के नाम पर लाखों रुपये भी वसूले गए.

भूत-प्रेत का डर दिखाकर बनाया शिकार

मामला चोपन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. पीड़िता चंदौली जिले के नौगढ़ क्षेत्र की रहने वाली जनजातीय महिला है. महिला के अनुसार, उसकी तबीयत खराब रहने पर रिश्तेदार उसे सलखन निवासी तांत्रिक तस्लीम के पास ले गए. वहां आरोपी ने उसे बताया कि उस पर भूत-प्रेत का साया है और इलाज के लिए नियमित तौर पर उसके पास आना होगा.

पीड़िता का आरोप है कि अक्टूबर 2023 में तांत्रिक ने उसे एक धर्म स्थल पर बुलाया और हर 15 दिन में आने का दबाव बनाया. इसी दौरान दिसंबर 2023 में डर और धमकी देकर पहली बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इसके बाद आरोपी लगातार उसे डराता-धमकाता रहा और कई बार उसका शोषण करता रहा.

महिला ने बताया कि आरोपी उसके पति को भूत-प्रेत से ग्रसित करने की धमकी देता था. इसी डर के कारण वह विरोध नहीं कर पाई. झाड़-फूंक के नाम पर उससे करीब 2 लाख 15 हजार रुपये भी ऐंठ लिए गए.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अक्टूबर 2024 में महिला के पति की मौत के बाद भी आरोपी ने उसे नहीं छोड़ा. वह लगातार उसे धमकाकर पैसे मांगता रहा और शोषण करता रहा.

कोर्ट का सख्त रुख, पुलिस जांच शुरू

मामले की गंभीरता को देखते हुए एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत ने चोपन थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं.

अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. वहीं इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास के नाम पर हो रहे अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.