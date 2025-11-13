सोनभद्र में महिला ने 10 माह के बच्चे को जलते चूल्हे में फेंका, खुद लगाई फांसी, दोनों की मौत

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, इस घटना ने सभी झकझोक दिया है. सोनभद्र जिले में एक महिला ने पहले बच्चे को जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया, इसके बाद महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है.

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला सोनभद्र जनपद के बभनी थाने के जोबेदह गांव से सामने आया है. गांव में एक महिला ने दस माह के अपने बच्चे को जलते चूल्हे में फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो गयी. महिला ने बच्चे की मौत के बाद फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली.

घटना वाले दिन ससुराल से मायके आई थी महिला

इस घटना के बाबत बभनी थाने के प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि मरने वाली महिला की पहचान राजपति (28) के तौर पर हुई है. उन्होंने बताया कि वह बुधवार को छत्तीसगढ़ स्थित अपने ससुराल से मायके आई थी.

बेटे की मौत के फांसी लगाकर की आत्महत्या

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि बुधवार (12 नवंबर 2025) को रात के खाने के बाद जब सभी घरवाले सो गए, तब राजपति ने दस माह के बेटे को जलते चूल्हे में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद राजपति ने बेटे की मौत के बाद खुद को भी साड़ी का फंदा बनाकर घर की बड़ेर से फांसी लगा ली, जिससे उसकी भी मौत हो गयी.

'मानसिक रूप से परेशान थी महिला'

वहीं इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. महिला के परिजनों ने इस घटना को लेकर बताया कि उसका पति बाहर रहकर कार्य करता है, इस वजह से वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहती थी. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

