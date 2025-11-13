शराब के नशे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा सिपाही, भाई और गांव वालों ने कर दी जमकर कुटाई

उत्तर प्रदेश के भदोही में अपनी माशूका से मिलने गए यूपी पुलिस के 112 में तैनात एक हेड कांस्टेबल को युवती के परिजनों और गाँव के लोगों ने जमकर मारपीट कर लहूलुहान कर दिया है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने गंभीर अवस्था में घायल हेड कांस्टेबल और उसके साथ गए एक अन्य साथी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है.

इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को नियमावली विरुद्ध आचरण करने पर तत्काल निलंबित कर मारपीट में शामिल युवती के परिजनों व अन्य लोगों पर भी मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की बात कही है.

यह पूरा मामला कोइरौना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव का है. यहां पुलिस विभाग के डायल 112 पर तैनात हेड कांस्टेबल धीरज यादव के पोस्टिंग के दौरान एक युवती से प्यार हो गया और धीरे-धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा. बताया जाता है कि कुछ समय बाद हेड कांस्टेबल की तैनाती दुर्गागंज थाना अंतर्गत डायल 112 पर हो गई. हेड कांस्टेबल धीरज ने तीन दिनों के अवकाश पर होने के दौरान वह अपने एक साथी के साथ बाइक से कोइरौना इलाके में अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचा था.

इस दौरान धीरज की लड़की के भाई से भिड़ंत हो गई और कहासुनी बढ़ने पर प्रेमिका के भाई और परिजनों के साथ-साथ स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल और उसके साथी की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी. घायल अवस्था में हेड कांस्टेबल और उसके साथी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि हेड कांस्टेबल जिस बाइक से गया था उसके नंबर प्लेट को कागज से छिपा रखा था और वह शराब के नशे में भी था.

एसपी मांगलिक ने बताया कि नियमावली विरुद्ध आरक्षण पाए जाने पर हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और उसके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली ब्लास्ट: यूपी के 18 संदिग्धों पर एजेंसियों की नजर, 24 घंटे निगरानी के लिए बनाई गई टीम