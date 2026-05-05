सोनभद्र में मां और 2 मासूमों की संदिग्ध मौत, फंदे से लटके मिले तीनों के शव, इलाके में सनसनी

सोनभद्र से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. करमा थाना क्षेत्र के बिसहार गांव में एक महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ फांसी के फंदे से लटकती हुई मिली है. 26 वर्षीय प्रीति राजभर, उसका 4 साल का बेटा आर्यन और 8 महीने का दूधमुंहा बच्चा तीनों के शव एक साथ मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया. मायके पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि प्रीति का पति राजन शराब का आदी था और आए दिन दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित करता था.

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महिला के परिजनों ने लगाया आरोप

आरोप है कि करीब 15 दिन पहले भी मारपीट हुई थी और दहेज में भैंस की मांग की गई थी. उस समय दोनों पक्षों में समझौता भी हुआ और मायके वालों ने भैंस देने का आश्वासन दिया था. लेकिन परिजनों के मुताबिक, बीती रात भी राजन ने शराब के नशे में विवाद किया और इसके बाद सुबह यह खौफनाक मंजर सामने आया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है.

तीन शव मिलने से इलाके में हड़कंप

करमा थाना क्षेत्र के बिसहार गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ही परिवार के तीन लोगों के शव फांसी के फंदे से लटकते मिले. मृतकों में 26 वर्षीय प्रीति राजभर, उसका 4 वर्षीय बेटा आर्यन और 8 महीने का मासूम बच्चा शामिल है.

घटना की जानकारी मिलते ही ससुराल पक्ष ने पुलिस और मायके पक्ष को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.मायके पक्ष ने इस घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

उनका कहना है कि प्रीति का पति राजन अक्सर शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था. हाल ही में भैंस की मांग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता भी कराया गया था.

घटना से एक दिन पहले भी हुआ था विवाद

परिजनों का आरोप है कि घटना से एक दिन पहले भी विवाद हुआ था, जिसके बाद यह दर्दनाक घटना सामने आई. फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना की असली वजह साफ हो पाएगी.

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