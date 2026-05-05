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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबंगाल में BJP की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'अगर एक व्यक्ति को क्रेडिट देना हो तो उसका नाम...'

बंगाल में BJP की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह बोले, 'अगर एक व्यक्ति को क्रेडिट देना हो तो उसका नाम...'

Brij Bhushan Sharan Singh on Bengal Result 2026: बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बंगाल में आजादी के बाद से अब तक एक वर्ग को दबाया गया.

By : सनातन कुमार | Updated at : 05 May 2026 09:07 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. मंगलवार (5 मई) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता 15 सालों से नहीं बल्कि आजादी से लेकर अभी तक किसी का भी शासन रहा हो, एक वर्ग को दबाने का काम हुआ. आज भारतीय जनता पार्टी और बंगाल की जनता को बधाई है लेकिन इसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस व्यक्ति का नाम अमित शाह है.

'अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान की भूमिका में हैं'

पूर्व सांसद ने आगे कहा, "इस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान की भूमिका में हैं. जिस तरह रामायण में हनुमान जी की भूमिका थी उसी तरह अमित शाह का रोल है. ये जो विजय मिली है उसमें कार्यकर्ताओं का सहयोग तो है ही, लेकिन नेतृत्व किसने किया, रणनीति किसने बनाई, उस व्यक्ति का नाम अमित शाह है. ये पूरा देश मानता है." 

बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. पार्टी ने इन चुनावों में सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका. खुद ममता बनर्जी अपना सीट नहीं बचा सकीं.

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BJP ने 207 सीटों पर लहराया जीत का पताका

294 सीटों वाले बंगाल के नतीजे 4 मई को घोषित किए गए. बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं, ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई. इस चुनाव में बंगाल में कांग्रेस ने अपना खाता खोला और 2 सीटों पर जीत हासिल की. हुमायूं कबीर की पार्टी ने दो, सीपीएम ने एक और AISF ने एक सीट पर जीत हासिल की.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से मैदान में उतरी थीं. लेकिन उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार सुभेंदु अधिकारी ने 15000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया. 2021 के विधानसभा चुनाव में सुभेंद्र अधिकारी ने ही नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था. इस बार सुभेंदु दो सीट से लड़े. उन्होंने नंदीग्राम से भी जीत हासिल की.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 05 May 2026 08:45 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election Result Brij Bhushan Sharan Singh West Bengal Election 2026 Elections 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026
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