पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. मंगलवार (5 मई) को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता 15 सालों से नहीं बल्कि आजादी से लेकर अभी तक किसी का भी शासन रहा हो, एक वर्ग को दबाने का काम हुआ. आज भारतीय जनता पार्टी और बंगाल की जनता को बधाई है लेकिन इसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस व्यक्ति का नाम अमित शाह है.

'अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान की भूमिका में हैं'

पूर्व सांसद ने आगे कहा, "इस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान की भूमिका में हैं. जिस तरह रामायण में हनुमान जी की भूमिका थी उसी तरह अमित शाह का रोल है. ये जो विजय मिली है उसमें कार्यकर्ताओं का सहयोग तो है ही, लेकिन नेतृत्व किसने किया, रणनीति किसने बनाई, उस व्यक्ति का नाम अमित शाह है. ये पूरा देश मानता है."

VIDEO | Gonda: Likening him to Lord Hanuman, BJP leader Brij Bhushan Sharan Singh (@b_bhushansharan) credits Union Home Minister Amit Shah for win in West Bengal Assembly Polls.



He says, "See, people of Bengal were not suffering for the last 15 years, since the independence… pic.twitter.com/3oMMZsPvnG — Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2026

बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. पार्टी ने इन चुनावों में सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका. खुद ममता बनर्जी अपना सीट नहीं बचा सकीं.

'सनातन का अपमान करने वालों का सूपड़ा साफ...', बंगाल चुनाव के नतीजों पर बोले CM योगी आदित्यनाथ

BJP ने 207 सीटों पर लहराया जीत का पताका

294 सीटों वाले बंगाल के नतीजे 4 मई को घोषित किए गए. बीजेपी ने 200 का आंकड़ा पार करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं, ममता बनर्जी की टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई. इस चुनाव में बंगाल में कांग्रेस ने अपना खाता खोला और 2 सीटों पर जीत हासिल की. हुमायूं कबीर की पार्टी ने दो, सीपीएम ने एक और AISF ने एक सीट पर जीत हासिल की.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से मैदान में उतरी थीं. लेकिन उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार सुभेंदु अधिकारी ने 15000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया. 2021 के विधानसभा चुनाव में सुभेंद्र अधिकारी ने ही नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी को हराया था. इस बार सुभेंदु दो सीट से लड़े. उन्होंने नंदीग्राम से भी जीत हासिल की.

UP News: बारिश- आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर योगी सरकार गंभीर, 24 घंटे में मिलेगा मुआवजा