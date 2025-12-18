हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: रूस में पढ़ाई करने गए युवक की संदिग्ध मौत, जबरन सेना में भर्ती का आरोप

उत्तराखंड: रूस में पढ़ाई करने गए युवक की संदिग्ध मौत, जबरन सेना में भर्ती का आरोप

Sitarganj News: राकेश कुमार ने परिजनों को 30 अगस्त को फोन पर बताया कि उनको रूस में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है. जहां उसकी ट्रेनिंग चल रही हैं. 30 अगस्त के बाद उससे कोई सम्पर्क नहीं हुआ.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 18 Dec 2025 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के सितारगंज में रहने वाले राजबहादुर मर्या के बेटे राकेश कुमार की रूस में संदिग्ध रूप से मौत हो गयी. आरोप है कि उसे जबरन सेना में भर्ती किया गया था. जबकि वह  रूस में पढाई के लिए गया था. परिजनों ने विदेश मंत्रालय से संपर्क जब किया तो उसकी मौत हो चुकी थी. उसका शव बुधवार शाम शक्तिफार्म स्थित घर लाया गया और अंतिम संस्कार किया गया.

राकेश की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. किसी को यकीन नहीं हो रहा कि पढ़ाई के लिए गए राकेश के साथ ऐसी घटना हो जाएगी. परिवार ने राकेश को वापस लाने के सभी जतन किए, लेकिन ज़िंदा वापस नहीं लौट सका.

अगस्त 2025 में गया था रूस

सितारगंज विधानसभा के शक्तिफार्म क्षेत्र के रहने वाला राकेश कुमार मौर्या पुत्र राजबहादुर मौर्या सुरेंद्रनगर आठ अगस्त 2025 को पढ़ाई के लिए रूस गया था. राकेश कुमार ने परिजनों को 30 अगस्त को फोन पर बताया कि उनको रूस में आर्मी की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है. जहां उसकी ट्रेनिंग चल रही हैं. 30 अगस्त के बाद जब राकेश कुमार के परिवार का उनसे फोन पर वार्ता नहीं हो पाई, तो राकेश के माता पिता 5 सितंबर को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के शिकायत विभाग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई.

कई बार दिल्ली जाकर विदेशी मंत्रालय और रूस के दूतावास से सम्पर्क कर राकेश को रूस से वापस लाने का बहुत प्रयास किया. दस दिन पहले उनको अधिकारियों ने बताया कि उनके बेटे राकेश की मौत हो गई है. 17 दिसंबर को 2025 को राकेश कुमार का शव हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, और वहां से राकेश का सितारगंज विधानसभा के शक्तिफार्म पहुंचा जहां देर शाम उनके पार्थिव शरीर का अन्तिम संस्कार किया गया.

यूपी के बदायूं का रहने वाला है परिवार

मृतक राकेश कुमार का परिवार मूलरूप से यूपी के बदायूं जनपद के गुर्जर पलिया क्षेत्र का रहने वाला है. मृतक राकेश के पिता राजबहादुर काम की तलाश में सितारगंज विधानसभा शक्तिफार्म आए थें. राजबहादुर के तीन बेटे हैं, उनका बड़ा बेटा बैंगलोर में नौकरी कर रहा हैं. मृतक राकेश कुमार मझला बेटा था, राकेश कुमार ने शक्ति फार्म के जीआईसी से प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद खटीमा से बीएससी और आईटी में डिप्लोमा हासिल किया. और तीसरा बेटा पंतनगर से बीटेक की पढ़ाई कर रहा है.

Input By : वेद प्रकाश यादव
और पढ़ें
Published at : 18 Dec 2025 05:17 PM (IST)
Tags :
Sitarganj News RUSSIA UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
Advertisement

वीडियोज

VB–G RAM G Bill: विवाद भारी..बिल पास कराने की तैयारी | Parliament Session | Opposition
Ve Haaniyaan और Chahvan Sohneya के पीछे की आवाज | Ravi Dubey & Sargun | Danny Interview
Tether Gold XAUT | Crypto के साथ सोने में निवेश कितना सुरक्षित? | Paisa Live
VB–G RAM G Bill: 'जी राम जी' का भारी विरोध | Congress | Parliament | VB-G RAM G
Delhi Pollution News: प्रदूषण के विरुद्ध...क्या ऐसे जीतेंगे युद्ध? | NO PUC NO FUEL | AQI | Weather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
तकिया मस्जिद की जमीन आपकी है? उज्जैन महाकाल की पार्किंग का मामला लेकर पहुंचा मुस्लिम शख्स तो SC ने पूछे तीखे सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: संजय राउत का बड़ा बयान, 'अजित पवार से शरद पवार गुट का गठबंधन...'
महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव: शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच होगा गठबंधन? संजय राउत का बड़ा बयान
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
विश्व
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
अमेरिका ने ताइवान को ऐसा क्या दिया, जिससे बौखलाया चीन, अब होगी कांटे की टक्कर!
बॉलीवुड
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
सबसे क्यूट स्टार किड कौन? तस्वीरें देखकर मिल जाएगा जवाब
यूटिलिटी
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
दिल्ली में इन मजदूरों को सरकार से नहीं मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानें कितने हैं अनवेरिफाइड वर्कर्स?
हेल्थ
Nasal Cancer: ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ये 10 सिग्नल दिखें तो हो जाएं अलर्ट, वरना नाक में हो जाएगा कैंसर, 90% लोग मान लेते हैं मामूली दिक्कत
ट्रेंडिंग
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
भाई ने खरीदी डिफेंडर और इस औरत को सबसे पहले बैठाया, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget