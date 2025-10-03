सीतापुर: RSS के पथ संचलन में ड्रम बजा रहा युवक चलते-चलते गिरा, मौत, अब PM रिपोर्ट का इंतजार

उत्तर प्रदेश स्थित सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर को RSS के शताब्दी पथ संचलन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. कस्बा इमलिया में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) के पथ संचलन कार्यक्रम में ड्रम बजा रहे युवक की अचानक संदिग्ध हालात में मौत हो गई. इस घटना से कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और कार्यकर्ताओं में हड़कंप फैल गया.



जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान 23 वर्षीय अंकित सिंह पुत्र विंदेश्वर बक्स सिंह निवासी सेरूकहा थाना इमलिया सुल्तानपुर के रूप में हुई है. अंकित सिंह कस्बा इमलिया में आयोजित आरएसएस के पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल हुआ था. बताया जाता है कि रैली शुरू होने के बाद कुछ दूर तक उसने ड्रम बजाया, तभी अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़ा. साथी कार्यकर्ताओं ने आनन-फानन में उसे ऐलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार...

डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में युवक की मौत हृदय गति रुकने (कार्डियक अरेस्ट) की आशंका जताई है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अंकित रैली में ड्रम बजाते हुए नजर आ रहा है और अचानक गिरते ही साथी उसे संभालते दिख रहे हैं.

घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष श्यामू कनौजिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. युवक की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. सीओ महोली नागेंद्र कुमार चौबे भी ऐलिया सीएचसी पहुंचे ,इस दर्दनाक घटना ने न सिर्फ पथ संचलन में शामिल कार्यकर्ताओं को झकझोर दिया, बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.