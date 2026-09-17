NH-730 बाईपास में बाधक 170 सागौन के पेड़ हटाए, 3 साल से अटका था काम

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एनएच-730 में प्रस्तावित बाईपास निर्माण में बाधक बने 170 सागौन के पेड़ों को तहसील प्रशासन ने बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से हटवा दिया गया. पेड़ों की कटान और हटाने की कार्रवाई पूरी करने के बाद अब बाईपास निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद बढ़ गई है.

प्रशासन ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने बाद एजेंसी के लिए कार्य आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया गया है. यह कार्रवाई बीते तीन सालों से लंबित थी, जिस कारण बाईपास निर्माण अटका हुआ था.

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पेड़ों के स्वामित्त्व को लेकर चल रहा था विवाद

एनएच-730 के किमी 420 से 454 के बीच शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के चिल्हिया में बाईपास बना था. बाईपास के बीच गाटा संख्या 317.0169 हेक्टर में करीब 170 सागौन के पेड़ लगे हुए थे. इन पेड़ों के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा था. मामला करीब तीन वर्ष से लंबित होने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा था. एनएच अधिकारियों की और से तहसील प्रशासन से लगातार प्रकरण का निस्तारण कराने का अनुरोध किया जा रहा था.

एसडीएम राजेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई

बुधवार को एसडीएम राजेश कुमार के नेतृत्व में सीओ तथा तीन थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी. सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर लगाकर पेड़ों को हटाने की कार्रवाई शुरू कराई गई. प्रशासन की मौजूदगी में सभी 170 पेड़ों को हटवा दिया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई से बाईपास निर्माण के रास्ते में लंबे समय से बनी अड़चन दूर हो गई है. अब निर्माण एजेंसी को संबंधित हिस्से में काम आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी.

इस दौरान एनएच के परियोजना प्रबंधक रोशन मिश्रा, सीओ रोहणी यादव, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ शेषमणि पांडेय, चिल्हिया थानाध्यक्ष पवन कुमार मौर्य, समय माता कठेला थानाध्यक्ष नारायण लाल श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार माधुर यादव के साथ राजस्व टीम मौके पर मौजूद थे. एसडीएम राजेश कुमार ने बताया कि 3 साल से यह मामला चल रहा था, जो गाटा संख्या 317.0169 हेक्टर में करीब 170 सागौन के पेड़ लगे हुए थे. आज पुलिस प्रशासन के राजस्व टीम मौके पर पहुंच कर बुलडोजर से हटवा दिया गया है.

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