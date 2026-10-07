वृंदावन में बड़ा हादसा, गुरुकुलम के 4 बच्चों की मौत, टैंक की कर रहे थे सफाई

उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक बड़ा हादसा हो गया है. यहां पर चेतन विहार स्थित संस्कृत गुरुकुलम में पढ़ने वाले चार बच्चों की अचानक दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ये बच्चे गुरुकुल में पानी के टैंक की सफाई करने के लिए अंदर उतरे थे. कुछ समय बाद चारों बेहोश हो गए.

बेहोश हुए बच्चों को टैंक से निकाल कर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर चार बच्चों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया जबकि एक बच्चे का इलाज जारी है. हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान

जिलाधिकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है.

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एक के बाद एक चार छात्र टैंक में उतरे

हादसा महर्षि पाणिनि संस्कृत गुरुकुलम में हुआ. मंगलवार की रात 10.00 बजे छात्र पानी के टैंक की सफाई कर रहे थे. सबसे पहले एक छात्र नीचे गया लेकिन वह जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया. दूसरे छात्रों ने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. फिर एक के बाद एक 4 छात्र टैंक में उतरे. वे सभी बेहोश हो गए. इससे गुरुकुलम में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस ने छात्रों को टैंक से बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने मनु कटारे (20 साल), देवांश (17 साल), विशु (18 साल), और आर्यन (18 साल) को मृत घोषित कर दिया. रुद्राक्ष (18) की स्थिति गंभीर बनी हुई है. मनु और देवांश मध्य प्रदेश के जबलपुर और विदिशा के रहने वाले थे, जबकि आर्यन कौशांबी व विशु मेरठ का निवासी था. डीएम चंद्र प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटना की जानकारी छात्रों से ली.

हादसे के कारण और जिम्मेदार लोगों का पता लगा रही पुलिस

डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने जानकारी दी कि विद्यालय में करीब 12 फीट गहरा पानी का सबमर्सिबल टैंक था. उसमें बदबू आ रही थी, जिसे साफ करने के लिए गुरुकुल के 5 बच्चे टैंक में उतरे थे. संभवतः जहरीली गैस के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और बच गया.

इसकी पूरी जांच की जा रही है कि हादसा क्यों और कैसे हुआ और गुरुकुल कौन चला रहा था. मुख्यमंत्री ने भी घटना का तत्काल संज्ञान लिया है. यह बेहद दुखद घटना है, पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जाएगी.

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