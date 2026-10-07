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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में ट्रिपल मर्डर, बुजुर्ग दंपती और नौकरानी हत्या से सनसनी

देहरादून में ट्रिपल मर्डर, बुजुर्ग दंपती और नौकरानी हत्या से सनसनी

देहरादून पुलिस का मानना है कि यह हत्या चोरी के इरादे से की गई लगती है. हिरासत में लिया गया व्यक्ति मृतक परिवार का परिचित था और लगातार आता-जाता रहता था. ऐसे में पुलिस का शक उसपर गहराता जा रहा है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 07 Oct 2026 08:07 AM (IST)
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देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है. मामला तपोवन के विष्णु लोक का है, जहां दिन में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बुजुर्ग दंपती और उसके यहां काम करने वाली महिला की हत्या कर दी गई है.  पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है. 

पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपी को दंपत्ति पहले से जानते थे, लेकिन रकम को लेकर विवाद के बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है. 

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आरोपी गिरफ्तार

उत्तराखंड के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) प्रमेंद्र डोभाल ने कहा, "मंगलवार दिन में थाना रायपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग दंपती की हत्या की गई है. इस संबंध में एक व्यक्ति जो संदिग्ध है, उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है. घटना के कारणों का पता शीघ्र ही लग पाएगा. प्रथम दृष्टया चोरी की घटना नहीं लग रही है.  जो व्यक्ति हिरासत में लिया गया है वो पूर्व में लगातार इनके घर आता-जाता रहा है, परिचित है."

अकेले ही की तीन लोगों की हत्या

SSP ने कहा, "जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया था. ऐसा लग रहा था कि यह अपराध चोरी के इरादे से किया गया था.  पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आई.आरोपी की पहचान रामकुमार के तौर पर हुई है. वो पिछले चार-पांच साल से देहरादून जिले के शहरी इलाके में रह रहा है. मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला रामकुमार प्लंबर का काम करता है. CCTV फुटेज देखने पर साफ पता चलता है कि यह व्यक्ति अकेले ही घर में आया और वारदात को अंजाम दिया."

हत्या का क्या कारण आया सामने?

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने एक बुजुर्ग दंपत्ति रमेश चावला और उनकी पत्नी रजनी चावला और उनके साथ रहने वाली शीला की पेचकस से बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी राम कुमार पंलंबिंग का काम करता है. पुलिस के अनुसार, शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे सुबह प्लंबिंग के काम के लिए बुलाया गया था. 

वो पिछले दो साल से प्लंबिंग के काम के लिए उस घर में आ-जा रहा था. आरोपी ने बताया कि 600 रुपए की पेमेंट को लेकर विवाद हुआ था. जब उसने अपने पैसे मांगे, तो उसे कम रकम देने की बात कही गई, जिससे झगड़ा बढ़ गया.  वो पहले तो घर से चला गया, लेकिन बाद में हत्या और लूट के इरादे से वापस आया.  उसकी जेब से सोने की चेन बरामद हुई. 

पुलिस ने बताया कि  मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने सभी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और हत्या में इस्तेमाल किए गया पेचकस भी बरामद किया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 07 Oct 2026 08:03 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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