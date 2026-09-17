गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये लव जिहाद...', लखनऊ हिट एंड रन केस में अपर्णा यादव का बड़ा दावा

'ये लव जिहाद...', लखनऊ हिट एंड रन केस में अपर्णा यादव का बड़ा दावा

लखनऊ हिट एंड रन मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. अपर्णा यादव ने इसे पहली नजर में लव जिहाद का मामला बताते हुए आरोपी पर शादी का दबाव बनाने का आरोप लगाया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 17 Sep 2026 07:19 AM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार में युवती को कार से टक्कर मारने का मामला अब सिर्फ हिट एंड रन तक सीमित नहीं रह गया है. इस केस में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की एंट्री के बाद विवाद और गहरा गया है. महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ लग रहा है. उनका दावा है कि आरोपी युवती पर शादी का दबाव बना रहा था और इनकार करने पर उसने घटना को अंजाम दिया.

अपर्णा यादव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया. उन्होंने मामले को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की और कार्रवाई की जानकारी ली.

इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो जवानों की याचिका खारिज, अदालत बोली- महामारी खत्म हो गई लेकिन...

अपर्णा यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उनके मुताबिक अब सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे मामले की गहराई से जांच हो और सच्चाई सामने लाई जाए.

पीड़िता के बयान का दिया हवाला

महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कहा कि पीड़िता की ओर से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक आरोपी शहनवाज लगातार शादी का दबाव बना रहा था. जब युवती ने शादी से इनकार किया तो उसने कथित तौर पर कार से टक्कर मार दी. हालांकि इस दावे की जांच पुलिस कर रही है और आधिकारिक तौर पर जांच पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है.

जांच के बाद ही साफ होगी पूरी तस्वीर

यह घटना गोमतीनगर विस्तार स्थित जेनेश्वर मिश्र पार्क के सामने हुई थी. शुरुआत में इसे हिट एंड रन केस माना जा रहा था, लेकिन अब मामले में अलग-अलग पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं.

सीएम योगी ने बनाया ये प्लान, यूपी में नहीं होगा CJP के कैंपेन्स का असर?

महिला आयोग के बयान के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है, जिससे यह साफ होगा कि घटना सिर्फ सड़क हादसा थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
Aparna Yadav UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने यूं दी बधाई, शेयर किया खास वीडियो
PM मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने यूं दी बधाई, शेयर किया खास वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
75 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
75 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मानसून की विदाई से पहले UP आज में बारिश, जानें बड़े शहरों का हाल
मानसून की विदाई से पहले UP आज में बारिश, जानें बड़े शहरों का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो जवानों की याचिका खारिज, अदालत बोली- महामारी खत्म हो गई लेकिन...
इलाहाबाद हाईकोर्ट से दो जवानों की याचिका खारिज, अदालत बोली- महामारी खत्म हो गई लेकिन...
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Janhit with Chitra Tripathi : UPI पर चार्ज, अमेरिका को फायदा ? | UPI Payment Charges | Rahul Gandhi
Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
भारत के मिसाइल डिस्ट्रॉयर से भिड़कर टूटा PAK का जंगी जहाज, इस्लामाबाद बोला- 'इंडिया ने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
76 साल के हुए PM मोदी, काशी कैसे मना रही जन्मदिन? जानें BJP का प्लान
क्रिकेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
IPL 2027 में नहीं होगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? ऑक्शन से पहले आया अपडेट
टेलीविजन
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी जमकर ड्रामेबाजी
बिग बॉस 20: 'भूखे मरो...' घर वालों पर भड़कीं आम्रपाली, कैप्टेंसी टास्क को लेकर भी ड्रामेबाजी
दिल्ली NCR
दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश की फुहार ने बदला मौसम, जानें अपडेट
दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं और बारिश की फुहार ने बदला मौसम, जानें अपडेट
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’
ट्रेंडिंग
गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा
गुरुग्राम में English बोलना पड़ा भारी? पड़ोसी ने छीना फोन, मारने दौड़ा
एग्रीकल्चर
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
घर पर आसानी से उगा सकते हैं ये हरी सब्जियां, एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget