यूपी में अंतिम संस्कार में गए 3 लोग नदी में डूबे, SDRF और गोताखोर कर रहे तलाश; नहीं मिला सुराग

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, बानगंगा नदी के बैदौली घाट पर अंतिम संस्कार में गए तीन किशोर नदी में डूब गए. मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दी, जिस पर उपजिलाअधिकारी राजेश कुमार और क्षेत्राधिकार मयंक द्विवेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लापता युवकों की तलाश कर रही है, हालांकि, अभी तक युवकों का पता नहीं चल सका है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के बैदौली घाट स्थित बानगंगा नदी की है. बताया गया कि तीनों किशोर गुरुवार (23 जुलाई 2026) को मधवापुर टोला मिझुनिया गांव के निवासी कंचन नाम की बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने बेदौली घाट पहुंचे थे.

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नदी में डूबने वालों में मृतका का नाती भी शामिल

बताया गया कि क्रियाकर्म के बीच 18 वर्षीय शिवा पुत्र राममूरत, 18 वर्षीय रवि पुत्र रामस्वरूप और 19 वर्षीय मोनू पुत्र बब्लू नदी में उतरे और गहरे पानी मे चले गए. पानी का बहाव काफी तेज था, तीनों किशोर को बहता देख लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया. हालांकि, उन्हें सफलता नहीं मिल सकी, लिहाजा मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. तीनों युवक ग्राम मधवापुर टोला मिझुनियां के रहने वाले थे. इनमे से एक किशोर मृतका का नाती है.

अंतिम संस्कार के बाद नदी में नहाने गए थे किशोर

बताया गया कि शिवा पुत्र राममूरत दिल्ली से आज सुबह आया था अपने गांव अपने दादी कंचन के अंतिम संस्कार में आया था अतिम संस्कार खत्म होने के बाद अपने ही गांव के ही दो दोस्तों के साथ नदी में नहाने चला गया, लेकिन तीनों बाहर नहीं आ पाए. घटना की सूचना उपजिलाअधिकारी राजेश कुमार और क्षेत्राधिकार मयंक द्विवेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

प्रशासन की संयुक्त टीमें चला रहीं सर्च अभियान

उपजिलाअधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि उन्हें निकालने के लिए लगातार स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से खोजी अभियान चलाया जा रहा है. एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय गोताखोर संयुक्त रूप से नदी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है. उन्होंने कहा कि बृहद रूप से इन बच्चों को खोजने का अभियान चलाएंगे.

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