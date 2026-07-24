अयोध्या में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू, चंपत राय की छवि बचाने के लिए लामबंद हुए साधु-संत

अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में मणिराम दास छावनी में आयोजित संत समाज की अहम बैठक हुई, इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति में अयोध्या के संतों को स्थान दिए जाने का स्वागत किया गया. साथ ही चंदा प्रकरण के बाद अयोध्या की छवि मजबूत करने, श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखने और ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की छवि पर भी चर्चा हुई. संतों ने चंपत राय को निर्दोष बताते हुए उनकी छवि को पाक-साफ बताया.

मणिराम दास छावनी में हुई संत समाज की बैठक में राम मंदिर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया गया. बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट की धार्मिक समिति में अयोध्या के संतों को प्रतिनिधित्व दिए जाने को सकारात्मक कदम बताते हुए इसका स्वागत किया गया.

अयोध्या की छवि मजबूत करने पर मंथन

बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण के बाद अयोध्या की धूमिल हुई छवि पर भी चिंता जताई गई. संतों ने कहा कि अयोध्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. इसके लिए संत समाज व्यापक स्तर पर पहल करेगा ताकि अयोध्या की बेदाग छवि दोबारा स्थापित हो सके.

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चंपत राय की छवि चमकाने की कोशिश

बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को लेकर भी चर्चा हुई. संतों ने एक स्वर में कहा कि चंपत राय निर्दोष हैं और उनकी छवि पूरी तरह पाक-साफ बताया. उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए.

इसके अलावा राम मंदिर की पूजा-पद्धति, धार्मिक परंपराओं के संरक्षण और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. बैठक में संत समाज ने राम मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं के विश्वास और अयोध्या की धार्मिक प्रतिष्ठा को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी दोहराया.

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