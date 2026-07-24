दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के बीच समाजवादी पार्टी अब रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण से बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ी है. गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में विधायकों का प्रतिनिधिमंडल भेजने के बाद अब सपा के सांसद भी रामपुर जाएंगे. 25 जुलाई को सपा के नौ सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर के लिए रवाना होगा. जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र एक्शन नहीं किए जाने की माँग करेगा.

सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी ने नौ सांसदों का डेलीगेशन बनाया है जो कल शनिवार को रामपुर के लिए रवाना होगा और जिला प्रशासन से मुलाकात कर यूनिवर्सिटी से जुड़े पूरे प्रकरण की जानकारी लेगा और आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. इस डेलीगेशन में मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा, इकरा हसन, हरेंद्र सिंह मलिक, राजीव राय, मोहिबुल्लाह नदवी, नीरज मौर्य, जियाउर्रहमान बर्क भी शामिल रहेंगे.

जौहर यूनिवर्सिटी का ध्वस्तीकरण रोकने की मांग

रामपुर जिलाध्यक्ष को सपा के प्रतिनिधिमंडल के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है. इन सांसदों के साथ कुछ स्थानीय नेता भी डेलीगेशन में रहेंगे. इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि एक तरफ़ दिल्ली में परीक्षा को लेकर आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ रामपुर में शिक्षा का.

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बता दें कि इससे पहले 23 जुलाई को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में एक डेलीगेशन रामपुर आया था. इसमें 45 सपा नेता शामिल रहे. सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पार्टी की ओर से नोट जारी करते हुए इस कार्रवाई को संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया था. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से ग़रीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के छात्रों पर असर पड़ेगा.

बता दें कि रामपुर प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों का निर्माण बिना नक्शे के पाया है, जिसके बाद इनके ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया है. प्रशासन ने 15 दिन में स्वयं इसे तोड़ने को कहा है ऐसा नहीं होने पर इन भवनों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है.

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