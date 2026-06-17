'जय श्रीराम बोलोगे, तभी मिलेगी पूड़ी...', BJP नेता ने मुस्लिम से जबरन लगवाए धार्मिक नारे

मोहर्रम त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है, यहां कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति से कुछ लोगों ने जबरन 'जय श्रीराम' के नारे लगवाए हैं. बताया जा रहा है कि भंडारे का प्रसाद लेने पहुंचे मुस्लिम व्यक्ति से बीजेपी नेता ने पहले जय श्रीराम का नारा लगवाया गया, फिर उसे प्रसाद दिया गया है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो जिले के भनवापुर ब्लॉक का बताया जा रहा है. यहां सिद्धार्थनगर के जिला अध्यक्ष और डुमरियागंज के भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के करीबी लव कुश ओझा ने कथित तौर पर भंडारे का प्रसाद लेने पहुंचे एक मुस्लिम व्यक्ति से जय श्रीराम और जय श्री कृष्ण के नारे धार्मिक लगवाए.

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पूर्व बीजेपी विधायक ने कराया था भंडारे का आयोजन

बताया गया कि डुमरियागंज कस्बे में पूर्व भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था. जहां पर सभी श्रद्धालु प्रसाद लेने के लिए आ रहे थे. इस बीच एक मुस्लिम व्यक्ति इस विशाल भंडारे पर प्रसाद खाने आ गया. इस पर वहां प्रसाद परोस रहे लव कुश ओझा ने मुस्लिम व्यक्ति से धार्मिक नारे लगाने के बाद प्रसाद देने की बात कही.

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'जय श्रीराम का नारा लगाने पर मिलेगी पूड़ी'

वीडियो में लव कुश ओझा नाम का व्यक्ति मुस्लिम व्यक्ति से कह रहा है कि 'अगर प्रसाद लेना है तो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण का जय घोष करना होगा. इस मुस्लिम व्यक्ति के जय श्री राम और जय श्री कृष्ण का जय घोष करने के बाद उसे पूरी सब्जी की थाली दी गई. आपको बताते चलें कि पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के करीबी लव कुश ओझा पर पहले भी मुस्लिम के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग के आरोप लग चुके हैं.

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