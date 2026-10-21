सिद्धार्थनगर में डीजे की तेज आवाज से नवजात की मौत का आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में ढेबरुआ थाना क्षेत्र में दो दिन के नवजात की मौत के बाद परिजनों ने प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में बजने वाले डीजे को जिम्मेदार ठहराया है और पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

बच्चा आने की खुशी पूरे परिवार में थे, लेकिन महज दो दिन के भीतर इस तरह से हुई मौत ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है. परिवार का आरोप है कि इतनी तेज डीजे की आवाज थी कि उनके मकान का छज्जा भी गिर गया था.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक बढ़नी नगर पंचायत के वार्ड 9 स्थित रामलीला मैदान के पास जावेद परिवार समेत रहता है. उसने बताया कि 18 अक्टूबर को बढ़नी पीएचसी में उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था.19 को जच्चा-बच्चा को घर ले आए थे. सबकुछ ठीक था.

जावेद ने बताया कि मंगलवार रात तकरीबन 11:30 बजे घर के सामने से गुजर रहे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के दौरान आपसी कंपटीशन में बहुत ही तेज आवाज में बजाए जा रहे थे डीजे. डीजे की तेज आवाज और कंपन से गिर गया उनके घर के बाहर का छज्जा. तेज आवाज से लगातार रो रहा था बच्चा. फिर थम गईं उसकी सांसें.नवजात की मौत से परिवार में कोहराम मच गया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की सूचना अपर रात 2:15 बजे शोहरतगढ़ सीओ मयंक द्विवेदी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पीड़ित परिवार की शिकायत पर सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. फिलहाल बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

उधर स्थानीय लोगो ने भी प्रतिबन्ध के बावजूद तेज आवाज में डीजे बजाने पर ऐतराज जताया है,उन्होंने पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन भी है कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे नहीं बजेगा, उसके बाद इस तरह की घटनाएं लगातर हो रहीं हैं.

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