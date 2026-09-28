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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिद्धार्थनगर में बारिश-बाढ़ से बिगड़े हालात, दर्जनभर गांवों को संपर्क कटा

सिद्धार्थनगर में बारिश-बाढ़ से बिगड़े हालात, दर्जनभर गांवों को संपर्क कटा

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बारिश और बाढ़ के चलते दर्जनभर गांवों का संपर्क कट गया है. जिससे हजारों लोगों को जन जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है. वहीं सैकड़ों एकड़ की फ़सल बर्बाद हो गई है.

Written By : चंदन श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर |  Updated at : 28 Sep 2026 10:53 AM (IST)
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सिद्धार्थनगर जिले में तीन दिनों से हुई लगातार मूसलाधार बारिश और नेपाल के पहाड़ों से आए पानी की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. हालत ये है कि राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. जिससे करीब एक दर्जन गांव का संपर्क कट गया है जबकि हजारों हेक्टेयर धान और सब्जी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है. 

खबर के मुताबिक़ सिद्धार्थनगर में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे जिले में बाढ़ से और भी अधिक गांवों और फसलें प्रभावित हो रही है. हर साल हल्की सी बरसात और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद शोहरतगढ़ तहसील के खैरी शीतल गांव के लोगों की अपनी पीड़ा है. लोगों का कहना है कि खैरिशीतल का टोला नकुलडीह हर साल मेरुदंड हो जाता है. उन लोगों के सामने गांव से बाहर निकलने के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा होता है.  

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बाढ़ के चलते एक दर्जन गांवों का संपर्क कटा

पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से सड़क की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है. इस सड़क को ऊंचा करने और बीच में एक पुलिया बनाने के लिए यह लोग लगातार जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मांग करते रहे हैं. हर साल जब भी बाढ़ आती है या उनका गांव का संपर्क कट जाता है. संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं. लेकिन, इस समस्या का हल नहीं हो पा रहा है.

ग्रामीणों ने बताया कि बारिश और बाढ़ के चलते उनकी फसल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. धान और लाखों रुपये की सब्जी, खेतों में पानी भरने और बाढ़ की वजह से खराब हो चुकी है. ग्रामीणों ने कहा कि अब उन्हें प्रशासन का सहारा है कि उनके नुकसान का सही आंकलन करके उनको मुआवजा दे ताकि वो अपना गुजारा चला सके. 

सैकड़ों एकड़ धान और सब्जियों की फ़सल बर्बाद

बाढ़ की वजह से मेरुदंड खैरी शीतल गांव का जायजा लेने पहुंचे तहसील शोहरतगढ़ के उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि बारिश की वजह से तहसील के पांच गांव मेरुदंड हो चुके है और सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. उन्होंने कहा कि इन गांव में फिलहाल नाव की व्यवस्था की गई है. जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिसको देखते हुए इन गांव में 10 से ज्यादा नाव की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी. 

उन्होंने भरोसा दिया कि जलस्तर घटने के बाद क्षतिग्रस्त हुई फसलों का आंकलन कर ग्रामीणों को मुआवजा दिया जाएगा. खैरिशीतल गांव के हर साल मेरुदंड होने को लेकर उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों और उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर इस गांव के लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कार्य योजना तैयार कर उसका काम जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा. 

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Published at : 28 Sep 2026 10:53 AM (IST)
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