गोरखपुर में दोस्तों ने वकील-दारोगा बनकर की मारपीट, व्यूज के लिए बनाई फेक रील

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रील और लाइक्स व्यूज के चक्कर में दो दोस्तों ने वकील और दारोगा की वर्दी पहन कर सरेराह मारपीट और गाली गलौज करते हुए रील बनाई. जिससे कई लोगों में भ्रम फैल गया और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. ये रील वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, जब उनसे पूछताछ हुई तो सारी सच्चाई सामने आ गईं

दरअसल गोरखपुर के शाहपुर थानाक्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में दो शख्स आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक-दूसरे को गालियां भी दे रहे हैं. इनमें एक युवक ने दारोगा और दूसरे ने वकील के ड्रेस पहनी थी, जिससे सड़क चलते लोगों को यह भ्रम हो गया कि दोनों के बीच आपस सच में मारपीट हो रही है. कई लोगों ने छुड़ाने के लिए भी आगे की तरफ दौड़े.

फर्जी दारोगा और वकील बनकर बनाई रील

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह ज्यादा से ज्यादा लाइक और व्यूज के लिए दारोगा और वकील की ड्रेस पहनकर गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे. ताकि उनका वीडियो वायरल हो जाए. यहीं नहीं उनमें से कोई भी न तो दारोगा था और न हा वकील. दोनों फर्जी वर्दी पहनकर पूरा नाटक किया था.

2 मिनट 55 सेकंड के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स दारोगा की वर्दी पहने है तो वही दूसरा शख्स सफेद शर्ट पर काली सदरी पहना हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में उनके साथ दो और लड़के दिखाई दे रहे हैं. तीनों मिलकर बाइक पर बैठे दरोगा को घेर लेते हैं और उसे उतार कर पीटना शुरू कर देते हैं.

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वीडियो में कुछ लोग मारपीट में बीच-बचाव करते भी दिखाई देते हैं. पुलिस ने इस मामले में दारोगा और वकील की छवि धूमिल करने के आरोप में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है.

दोनों आरोपियों पर केस दर्ज

इस पूरे प्रकरण पर गोरखपुर के एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि 27 सितंबर रविवार को शाहपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. वीडियो में एक अधिवक्ता और पुलिसकर्मी के बीच विवाद दिखाई दे रहा है. इस वीडियो के बारे में जांच की गई तो यह वीडियो फर्जी पाया गया. इस वीडियो में दिखाई दे रहा पुलिसकर्मी विभाग से संबंधित नहीं है, वह फर्जी है.

एसपी सिटी ने कहा कि यह वीडियो यूट्यूब पर वायरल कर लाइक और व्यूज के लिए बनाया गया है. इसमें अधिवक्ता और पुलिसकर्मी की छवि को धूमिल करने के लिए इस वीडियो को प्रसारित किया गया. घटना को संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में फिर पंजीकृत की जा रही है. इस घटना से संबंधित दो आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.