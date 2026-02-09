मां से विवाद के बाद युवक ने की फांसी लगाकर जान देने की कोशिश, पुलिस की तत्परता से बची जान

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है, यहां एक युवक ने मां से विवाद के बाद फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की. हालांकि, परिजनों की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता से युवक को मरने से बचा लिया गया है. यह मामला चिल्हिया थाना क्षेत्र से सामने आया है.

जानकारी के मुताबिक, सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र के पलटा देवी चौकी अंतर्गत ग्राम बजहा के टोला सेमरा में पत्नी को मायके से लाने को लेकर मां बेटे में विवाद हुआ था. इसके बाद बेटे ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की.

पुलिसकर्मियों ने बचाई युवक की जान

वहीं, परिजनों ने बिना समय गवाए इस मामले की जानकारी पुलिस को दी. जिस पर पलटा देवी चौकी इंचार्ज राजेश कुमार तिवारी, हेड कांस्टेबल ओमपाल गौतम, कांस्टेबल पवन सिंह मौके पर पहुंचे. बताया गया कि आवाज देने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो तत्परता दिखाते हुए दरवाजे को तोड़ दिया और फांसी पर लटक रहे युवक को नीचे उतारा और उसकी जान बचाई.

पत्नी को मायके से लाने को लेकर हुआ थता विवाद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बजहा के टोला सेमरा निवासी विजय कुमार पुत्र विनय कुमार 5 फरवरी को मुंबई से अपने घर आया था. इस दौरान उसकी पत्नी अपने मायके में थी. रविवार की शाम विजय कुमार ने अपनी मां से पत्नी को मायके से लाने के लिए कहा जिस पर मां बेटे में विवाद हुआ. मां ने कहा कि तुम नशेड़ी हो तुम्हारी बीवी आएगी तो दोनों लोगों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी.

पुलिस की हो रही तारीफ

इसी बात पर नाराज होकर विजय कुमार ने कमरे में जाकर छत की कुंडी के सहारे फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की. हालांकि, जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिसकर्मियों की टीम मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर फंदे से लटक रहे युवक को नीचे उतरा और उसकी जान बचाई. फिलहाल पुलिस के इस कार्य की चारों तरफ तारीफ हो रही है.