सोनभद्र में गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहा था शख्स, तभी पहुंच गई पत्नी, और फिर...

सोनभद्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सिविल लाइन रोड स्थित सिटीकार्ट शॉपिंग मॉल उस वक्त रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब दो महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हो गई. पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी वहां पहुंच गई. इसके बाद पहले तीखी नोंकझोंक हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई. हंगामे के बीच युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दोनों महिलाओं के बीच काफी देर तक हाथापाई चलती रही.

घटना के दौरान मॉल में मच गई अफरा-तफरी

घटना के दौरान मॉल में अफरा-तफरी मच गई और लोग तमाशबीन बने रहे. मामला रॉबर्ट्सगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन रोड स्थित सिटीकार्ट शॉपिंग मॉल का बताया जा रहा है. सिविल लाइन रोड स्थित सिटीकार्ट शॉपिंग मॉल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब दो महिलाओं के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं एक-दूसरे पर हमला करती नजर आ रही हैं.

गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था शख्स

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग कर रहा था, इसी दौरान पत्नी की अचानक एंट्री हो गई. पहले बहस हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया. हंगामे के बीच युवक मौके से फरार हो गया, जबकि दोनों महिलाओं के बीच काफी देर तक झड़प चलती रही.

मोबाइल से वीडियो बनाते दिखाई दिए लोग

इस दौरान मॉल में मौजूद लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते रहे और कुछ तमाशबीन बने रहे. काफी देर तक चले इस संग्राम के बाद लोगों के प्रयास से दोनों महिलाओं को अलग किया गया. घटना में वायरल वीडियो के दौरान देखा जा रहा कि एक महिला के हाथ पर चोट के निशान भी देखे जा रहे. बताया जा रहा कि मारपीट के दौरान दूसरी महिला ने हाथ पर दांत से काट लिया. हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई दे रही किसी भी बात की पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता.