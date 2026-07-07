माइक पर हाथ मारा, संवाददाता से की बदसलूकी! ABP के सवालों पर झुंझलाए कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं. इस मामले पर जब एबीपी न्यूज़ ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि से बात की, तो वो बुरी तरह भड़क गए, यहीं नहीं उन्होंने लाइव कैमरे पर एबीपी रिपोर्टर विशाल पांडेय से माइक छीनने की कोशिश की और उनके समर्थकों ने भी बदसलूकी की.

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि से जब एबीपी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि क्या कोषाध्यक्ष होने के नाते राम मंदिर के चंदे में जिस तरह की गड़बड़ी हुई उसके लिए वो ख़ुद भी जिम्मेदार नहीं है. इस पर गोविंद देव गिरि बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने लाइव कैमरे पर ही एबीपी के माइक पर हाथ मारा और छीनने तक की कोशिश की.

एबीपी न्यूज़ के माइक पर मारा हाथ

रिपोर्टर विशाल पांडेय ने जब उन्हें बताया कि वो लाइव कैमरे पर है बावजूद इसके उनकी झुंझलाहट कम नहीं हुई. इस बीच उनके समर्थक भी वहां आ गए और रिपोर्टर के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की.

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रिपोर्टर विशाल पांडेय के साथ बदसलूकी

एबीपी न्यूज़ ने जब उनसे पूछा कि कोषाध्यक्ष होने के नाते क्या आप अपनी भी जिम्मेदारी मानते हैं और क्या वो भी अपने पद से इस्तीफा देंगे? तो गोविंद गिरि ने झुंझलाते हुए कहा कि "मैं इस्तीफा क्यों दूं?" गिरि के इतना कहने के बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने साक्षात्कार रोकने की कोशिश की. खुद गिरि ने भी एबीपी का माइक आईडी भी हटाने का प्रयास किया और कहा कि हुंडियों की गिनती में मेरी कोई भूमिका न कल थी, न आज है.

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कमल नयन दास भी सवालों पर भड़के

वहीं दूसरी तरफ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख नृत्य गोपाल दास के शिष्य कमल नयन दास जवाब देने से बचते दिखे जब उनसे कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी माइक हटवा दिया और कहा कि मीडिया वालों ने अनर्गल प्रचार किया कि सामान गायब हो गए. उन्होंने गोविंद गिरि को सर्टिफिकेट देते हुए उन्हें निर्दोष बताया. जब उनसे जिम्मेदारी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भी माइक हटवा दिया.

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