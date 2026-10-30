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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप

यूपी में काटे जा रहे सपा समर्थकों के वोट! अखिलेश के चाचा का बड़ा आरोप

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने यूपी में एसडीएम अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ये अधिकारी अपने आईडी और पासवर्ड बीजेपी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 30 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने यूपी में अधिकारियों की पोस्टिंग को गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में ऐसे अधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है जो अपना आईडी और पासवर्ड बीजेपी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं. यहीं नहीं उन्होंने अवैध तरीके से सपा समर्थकों के वोट काटने का भी आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से इस मामले की जाँच की मांग की. 

रामगोपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर अधिकारियों के नियुक्ति को लेकर निशाना साधा है. सपा सांसद ने आरोप लगाया कि ये अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अपना आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं जो वीआरसी के साथ मिलकर सपा समर्थकों के वोटों को काटने का काम कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने हर विधानसभा में सपा के कम से कम दस हज़ार वोटों को काटने का लक्ष्य रखा है. 

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सपा समर्थक वोट काटने का आरोप

सपा सांसद ने चुनाव आयोग से इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की माँग की है. उन्होंने एक्स पर लिखा- 'उत्तर प्रदेश में अब वे अधिकारी ही एसडीएम पोस्ट किए जा रहे हैं जो अपना आईडी पासवर्ड बीजेपी  द्वारा डिप्यूटेड किसी कार्यकर्ता को दे देते हैं. ये बीजेपी का कार्यकर्ता वीआरसी के साथ बैठ कर सपा के वोटों को काटने और बीजेपी के वोटों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं. 

क्योंकि ओटीपी उसी आईडी पासवर्ड पर आता है जो बीजेपी के किसी व्यक्ति के पास है. वही ओके कर देता है. इस साजिश के तहत हर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 10 हज़ार सपा समर्थकों के वोट काटने का लक्ष्य रखा गया है. निर्वाचन आयोग इसका संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ दंडात्मक कार्यवाही करे.' 

बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और सपा समर्थकों के वोट काटे जाने के लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है. सपा का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहा है. वहीं अखिलेश यादव भी लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर तौर पर बोल रहे हैं. 

रामगोपाल यादव को निर्वाचन अधिकारी का जवाब

रामगोपाल यादव के आरोपों पर यूपी निर्वाचन अधिकारी का भी जवाब आया है. सीईओ यूपी के अधिकृत एक्स अकाउंट से पोस्ट कर अनुरोध किया गया है कि अगर यूपी की किसी एक भी विधानसभा के ERO के बारे में ऐसी शिकायत या संदेह है, तो निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाएं. इसपर तुरंत जांच की जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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