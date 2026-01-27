हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में प्रशांत सिंह के इस्तीफे पर आई शंकराचार्य की प्रतिक्रिया, कहा- 'ये अधिकारी चापलूसी कर रहा'

अयोध्या में प्रशांत सिंह के इस्तीफे पर आई शंकराचार्य की प्रतिक्रिया, कहा- 'ये अधिकारी चापलूसी कर रहा'

Shankaracharya Avimukteshwaranand Controversy: अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी के समर्थन में अपना इस्तीफ सौंप दिया है. अब इस पर शंकराचार्य का बयान आया है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 27 Jan 2026 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर ने सीएम योगी के समर्थन में अपना इस्तीफ सौंप दिया है. इस पर सीएम योगी के पक्ष में इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को शंकराचार्य ने चापलूस बताया. शंकराचार्य ने कहा कि ये अधिकारी चापलूसी कर रहा है. 

उन्होंने मांग की इस अधिकारी का इस्तीफा भी तत्काल प्रभाव से मंजूर किया जाए नहीं तो हम समझेंगे कि ये इनके बीच का है. शंकराचार्य ने कहा कि मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा यूजीसी को लेकर भी बोले कि ये फैसला विभाजित करने वाला है.

यह दिखावटी इस्तीफा है- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि इस सरकार की अयोध्या पसंदीदा जगह है. वहां के अधिकारी ने इस्तीफा दिया है तो स्वामी भक्ति दिखाई है. इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह योजनाबद्ध चाल है. इसको भी सस्पेंड करके दिखाएं, लेकिन नहीं होगा. क्योंकि ये दिखावटी इस्तीफा है.

उन्होंने आगे कहा कि कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की. सैंकड़ो मंदिर तोड़े गए कि नहीं. आपने अपने सामने खड़े होकर मंदिरों को तुड़वाया है, हमने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, बस वस्तु स्थिति कही है.

शंकराचार्य ने इस्तीफा विवाद पर क्या कहा?

इस्तीफा विवाद पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि वहां जो अधिकारी नियुक्त किये जाते है वो सीएम के पसंदीदा अधिकारी होते हैं. इस अधिकारी ने स्वामी भक्ति दिखाते हुए दिखाया है की में सीएम योगी का इतना बड़ा भक्त हूं. चाहे संन्यासी को मारा जाए.  

ये अधिकारी चापलूसी कर रहा है. योगी आदित्यनाथ तुरंत इस्तीफा स्वीकार करके दिखाएं. ये सिर्फ दिखावटी इस्तीफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. कल अलंकार जी ने इस्तीफा दिया जिसका बहुत प्रभाव हो रहा है, फिर इनकी बैठक हुई की इसको कैसे काटा जाये, फिर अयोध्या से अधिकारी का इस्तीफा  दिला दिया, ये सब सोची समझी योजना है.

क्या है इस्तीफा विवाद?

बता दें कि शंकराचार्य माघ मेले में विवाद होने के बाद से ही धरने पर हैं. इस बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने उनके समर्थन में इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सीएम योगी ने उसको निलंबित कर दिया था. अब सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया. इस पर शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही उन्होंने इस अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार करने की मांग की है.

और पढ़ें
Published at : 27 Jan 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Shankaracharya Avimukteshwaranand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
फैशन
Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
जनरल नॉलेज
Contempt of Court Rules: क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Embed widget