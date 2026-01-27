अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर ने सीएम योगी के समर्थन में अपना इस्तीफ सौंप दिया है. इस पर सीएम योगी के पक्ष में इस्तीफा देने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को शंकराचार्य ने चापलूस बताया. शंकराचार्य ने कहा कि ये अधिकारी चापलूसी कर रहा है.

उन्होंने मांग की इस अधिकारी का इस्तीफा भी तत्काल प्रभाव से मंजूर किया जाए नहीं तो हम समझेंगे कि ये इनके बीच का है. शंकराचार्य ने कहा कि मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा यूजीसी को लेकर भी बोले कि ये फैसला विभाजित करने वाला है.

यह दिखावटी इस्तीफा है- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि इस सरकार की अयोध्या पसंदीदा जगह है. वहां के अधिकारी ने इस्तीफा दिया है तो स्वामी भक्ति दिखाई है. इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह योजनाबद्ध चाल है. इसको भी सस्पेंड करके दिखाएं, लेकिन नहीं होगा. क्योंकि ये दिखावटी इस्तीफा है.

उन्होंने आगे कहा कि कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की. सैंकड़ो मंदिर तोड़े गए कि नहीं. आपने अपने सामने खड़े होकर मंदिरों को तुड़वाया है, हमने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, बस वस्तु स्थिति कही है.

शंकराचार्य ने इस्तीफा विवाद पर क्या कहा?

इस्तीफा विवाद पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि वहां जो अधिकारी नियुक्त किये जाते है वो सीएम के पसंदीदा अधिकारी होते हैं. इस अधिकारी ने स्वामी भक्ति दिखाते हुए दिखाया है की में सीएम योगी का इतना बड़ा भक्त हूं. चाहे संन्यासी को मारा जाए.

ये अधिकारी चापलूसी कर रहा है. योगी आदित्यनाथ तुरंत इस्तीफा स्वीकार करके दिखाएं. ये सिर्फ दिखावटी इस्तीफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. कल अलंकार जी ने इस्तीफा दिया जिसका बहुत प्रभाव हो रहा है, फिर इनकी बैठक हुई की इसको कैसे काटा जाये, फिर अयोध्या से अधिकारी का इस्तीफा दिला दिया, ये सब सोची समझी योजना है.

क्या है इस्तीफा विवाद?

बता दें कि शंकराचार्य माघ मेले में विवाद होने के बाद से ही धरने पर हैं. इस बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने उनके समर्थन में इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सीएम योगी ने उसको निलंबित कर दिया था. अब सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या के अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया. इस पर शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही उन्होंने इस अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार करने की मांग की है.