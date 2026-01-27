हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनUrsula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन

Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन

Ursula Von Der Leyen Bandhgala Look: उर्सुला वॉन डेर लेयेन के भारतीय परिधान ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. चलिए आपको बताते हैं कि उनके इस ड्रेस को किसने डिजाइन क्या है और इसकी खासियत क्या है?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 Jan 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

Ursula Von Der Leyen Indian Outfit: करीब दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लग गई है. यह समझौता सर्विसेज, वस्तुओं और निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाने के साथ-साथ टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापारिक अड़चनों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

इस समझौते से दोनों पक्षों के बीच आर्थिक सहयोग और बाजार विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद है. एक्सपर्ट का मानना है कि यह डील आने वाले समय में व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर खोल सकती है. हालांकि, इस अहम समझौते के साथ-साथ एक और चीज ने लोगों का ध्यान खींचा, वह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन का भारतीय अंदाज में नजर आया स्टाइल, जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी.

भारतीय लुक चर्चा का विषय

नई दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जहां उनका पारंपरिक भारतीय लुक चर्चा का विषय बन गया. राजघाट पर यूरोपीय आयोग प्रमुख ने मशहूर डिजाइनर अनामिका खन्ना की कस्टम डिजाइन की हुई पोशाक पहनी थी. इस लुक की पुष्टि खुद डिजाइनर ने सोशल मीडिया पर की. बारिश के बीच नीले रंग का बंधगला, जिसमें हेमलाइन पर लेस डिटेलिंग थी, उन्होंने आइवरी स्ट्रेट पैंट और बेज स्टिलेटोज़ के साथ कैरी किया. यह लुक सादगी के साथ भारतीय कारीगरी का शानदार नमूना था और भारतीय फैशन की खूबसूरती को अंतरराष्ट्रीय मंच पर दर्शाता नजर आया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anamika Khanna (@anamikakhanna.in)

इंडियन- यूरोपियन रिलेशन का प्रतीक

उनकी यह स्टाइल चॉइस सिर्फ फैशन स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि भारत और यूरोपीय संघ के मजबूत होते रिश्तों का भी प्रतीक मानी गई. भारतीय टेक्सटाइल और डिजाइन की बारीकियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर अपनी छाप छोड़ी और यह दिखाया कि फैशन भी कूटनीति का एक सशक्त माध्यम बन सकता है.

77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी उर्सुला वॉन डेर लेयेन का लुक खासा चर्चा में रहा. इस मौके पर उन्होंने मैरून रंग का ब्रोकेड बंधगला पहना, जिसमें सुनहरे धागों का काम और बनारसी सिल्क का इस्तेमाल किया गया था. इसको प्रसिद्ध डिजाइनर राजेश प्रताप सिंह ने डिजाइन किया गया था. यह परिधान भारतीय परंपरा और आधुनिक डिजाइन का सुंदर संगम नजर आया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ursula von der Leyen (@ursulavonderleyen)

पारंपरिक भारतीय शिल्पकला की झलक 

इस बंधगले में जरी का काम और पारंपरिक भारतीय शिल्पकला झलक रही थी. फैशन के जरिए कूटनीति की यह झलक बताती है कि कैसे कपड़े भी देशों के बीच संबंधों की कहानी बयां कर सकते हैं. भारत-ईयू साझेदारी के इस नए अध्याय में फैशन और कूटनीति का यह मेल लोगों को खासा पसंद आया और सोशल मीडिया से लेकर फैशन जगत तक इसकी खूब चर्चा होती रही.

इसे भी पढ़ें- अब हुडी को कर दें बाय-बाय, ट्रेंड में आया यह स्टाइलिश स्वेटर, दीवानी हो जाती हैं लड़कियां

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 27 Jan 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Ursula Von Der Leyen Ursula Von Der Leyen Indian Outfit Ursula Von Der Leyen Indian Dress
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जातिगत भेदभाव होता है लेकिन...'
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
महाराष्ट्र
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, 'जातिगत भेदभाव होता है लेकिन...'
UGC बिल के विरोध के बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
हेल्थ
Heart Disease Risk In India: भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
भारतीयों को क्यों होता है हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क? डॉक्टर्स से समझें
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
पीएम आवास योजना में किन लोगों को मिलता है पैसा, जानें नियमों में क्या हुआ बदलाव?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget