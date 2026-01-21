शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले सीएम धामी, 'अब इसे खत्म होना चाहिए, राजनीति न करें'

प्रयागराज में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसे अब समाप्त होना चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए. पुष्कर सिंह धामी मुज़फ्फरनगर से हेलिकॉप्टर से उत्तराखंड जा रहे थे तो उन्होंने मुजफ्फरनगर में हैलीपैड पर पत्रकारों से बात की. उनके साथ राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे.

पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि मुज़फ्फरनगर से पुरानी यादें जुडी हैं, और उत्तराखंड की स्थापना में रामपुर तिराहा कांड हमेशा याद किया जाता है. हर साल 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि दी जाती है. इसके अलावा उन्होंने चार धाम यात्रा की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी.

'इस पर राजनीति न हो'

पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से सड़क मार्ग से उत्तराखंड जा रहे थे. मुजफ्फरनगर से उन्हें हेलिकॉप्टर से जाना था. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और हालिया शंकारचार्य विवाद पर सिर्फ इतना ही कहा कि इस अब समाप्त होना चाहिए. इसके साथ इस मामले पर हो रही राजनीति में कहा कि राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए. इससे पहले राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी ने उनका स्वागत किया.

रामपुर तिराहा कांड याद किया

मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक महत्व की याद दिलाते हुए कहा कि यह ऐसा स्थान है, जहां से उत्तराखंड राज्य की स्थापना की बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं. उन्होंने रामपुर तिराहा कांड का भी स्मरण किया और कहा कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है.

मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार सभी आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित कर रही है, ताकि कोई यात्री किसी कठिनाई या परेशानी का सामना न करे. धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार अपने स्तर से सभी कार्य कर रही है और संबंधित विवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए.